Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yüksek tansiyonu olan kişilerde ağız sağlığına dikkat

Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 45'i yaşla birlikte artan oranda yüksek tansiyondan etkilenmektedir.

03 Kasım 2020 Salı 22:44
Yüksek tansiyonu olan kişilerde ağız sağlığına dikkat

Yüksek Tansiyonu Olan Kişilerde Ağız Sağlığına Dikkat

Öte yandan en sık rastlanan diş eti hastalığı periodontitis, hiçbir bulgu vermeden ileri safhalara ulaşabilen, diş kaybının en önemli nedenlerinden biri olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanıyor. Periodontitisin, sigara kullanımı, obezite, kardiyovasküler hastalık riskinde artış ile ilişkisi biliniyor.

Hipertansif hastalarda, diş eti hastalıkları daha kolay gelişebilir ve daha hızlı ilerleyebilir!

Klinik araştırmalar diş eti hastalığının daha şiddetli hale gelmesiyle yüksek tansiyon tehlikesi arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğuna işaret ediyor. Orta şiddette periodontitis ile hipertansiyon ilişkisi %22 olarak gözlemlenirken, şiddetli periodontitis ile hipertansiyon ilişkisi %49 olarak belirtiliyor.
 

Yüksek Tansiyon hastalarının ağız sağlığı kontrollerine özel önem vermesi gerekiyor.

Tansiyon hastalarında ağız florasını düzenleyecek, ağız kuruluğunu engelleyecek, ağız için nemini dengede tutacak Gengigel® Hydrogel ağız çalkalama suyu, hipertansif hastaların ağız içi problemlerini gidermede etkin çözümler sünüyor.
 

Gengigel Hydrogel’in içeriğindeki temel madde, cildimizin yakından tanıdığı hyaluronik asit.
 

Hyaluronik asit, diş etinde de, ciltte olduğu gibi nem tutma, doku onlarımı ve yara iyileşmesini düzenliyor. Ağız kuruluğu şikayetlerine karşın iyi bir nem desteği sunuyor ve nemlendirici özelliğiyle ağız içi florasını güçlendiren bir bakım sağlıyor. Yara iyileşmesini hızlandırmak için de destekleyici özellikte olduğu için yaraların iyileşme süresini hızlandırıyor.
 

Gengigel® Hydrogel uzun sureli kullanıma uygun bir ürün. Klorheksidin ya da yoğun alkol içeren gargaralar gibi sınırlı kullanım önerisi yok. O nedenle diyabet hastalarının uzun yolculuğunda, ağız içi dokusunun ihtiyaçlarını gideren önemli bir destek.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lider VakıfBank'tan 12'de 12
Lider VakıfBank'tan 12'de 12
Organ nakli hastalarına koronavirüs uyarısı
Organ nakli hastalarına koronavirüs uyarısı
Pandemi ve Meme Kanseri |Meme Kanseri Farkındalık Ayı
Pandemi ve Meme Kanseri |Meme Kanseri Farkındalık Ayı
Dakikada 2 Milyon, Saatte 120 Milyon Beyin Hücresini Kaybedebiliriz
Dakikada 2 Milyon, Saatte 120 Milyon Beyin Hücresini Kaybedebiliriz
Kolajen Nasıl Kullanılmalıdır?
Kolajen Nasıl Kullanılmalıdır?
Grip aşısı için yerli veriyle yerli risk endeksi oluşturulmalı
Grip aşısı için yerli veriyle yerli risk endeksi oluşturulmalı
PH değeri yüksek alkali su tüketin
PH değeri yüksek alkali su tüketin
Bağışıklık sistemini güçlendiren 14 besin
Bağışıklık sistemini güçlendiren 14 besin
Vaser Liposuction ile istenmeyen yağlara kalıcı veda!
Vaser Liposuction ile istenmeyen yağlara kalıcı veda!
Maske alerji yapar mı? Maske alerjisinin belirtileri nelerdir
Maske alerji yapar mı? Maske alerjisinin belirtileri nelerdir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim