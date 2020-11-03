Yüksek Tansiyonu Olan Kişilerde Ağız Sağlığına Dikkat

Öte yandan en sık rastlanan diş eti hastalığı periodontitis, hiçbir bulgu vermeden ileri safhalara ulaşabilen, diş kaybının en önemli nedenlerinden biri olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanıyor. Periodontitisin, sigara kullanımı, obezite, kardiyovasküler hastalık riskinde artış ile ilişkisi biliniyor.

Hipertansif hastalarda, diş eti hastalıkları daha kolay gelişebilir ve daha hızlı ilerleyebilir!

Klinik araştırmalar diş eti hastalığının daha şiddetli hale gelmesiyle yüksek tansiyon tehlikesi arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğuna işaret ediyor. Orta şiddette periodontitis ile hipertansiyon ilişkisi %22 olarak gözlemlenirken, şiddetli periodontitis ile hipertansiyon ilişkisi %49 olarak belirtiliyor.



Yüksek Tansiyon hastalarının ağız sağlığı kontrollerine özel önem vermesi gerekiyor.

Tansiyon hastalarında ağız florasını düzenleyecek, ağız kuruluğunu engelleyecek, ağız için nemini dengede tutacak Gengigel® Hydrogel ağız çalkalama suyu, hipertansif hastaların ağız içi problemlerini gidermede etkin çözümler sünüyor.

Gengigel Hydrogel’in içeriğindeki temel madde, cildimizin yakından tanıdığı hyaluronik asit.



Hyaluronik asit, diş etinde de, ciltte olduğu gibi nem tutma, doku onlarımı ve yara iyileşmesini düzenliyor. Ağız kuruluğu şikayetlerine karşın iyi bir nem desteği sunuyor ve nemlendirici özelliğiyle ağız içi florasını güçlendiren bir bakım sağlıyor. Yara iyileşmesini hızlandırmak için de destekleyici özellikte olduğu için yaraların iyileşme süresini hızlandırıyor.



Gengigel® Hydrogel uzun sureli kullanıma uygun bir ürün. Klorheksidin ya da yoğun alkol içeren gargaralar gibi sınırlı kullanım önerisi yok. O nedenle diyabet hastalarının uzun yolculuğunda, ağız içi dokusunun ihtiyaçlarını gideren önemli bir destek.