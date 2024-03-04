Yumurta dondurma kanser sonrası gebelik şansını arttırıyor

Kanser tanısı ve tedavisi sonrası gebe kalma şansı kadınların en çok merak ettiği konulardan biri. Kanserin kuşkusuz her insan için zor bir süreç olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Kanserle yüzleşen kadınlar, tedavilerin yan etkileri nedeniyle üreme sağlığında sorunlar yaşayabiliyorlar. Uzun süren tedavilere bağlı olarak doğurganlık dönemlerini geçirdikleri için de gebelik şanslarını kaybedebiliyorlar. Ancak yumurta ve embriyo dondurma yöntemleri kadınların gebe kalma şanslarını kaybetmemeleri için güçlü bir seçenek” açıklamasında bulundu.

Bugün pek çok kanser türünde etkin tedaviler uygulandığını ancak bir yandan da bu tedavilerin kadınların yumurtalık fonksiyonlarını ve dolayısıyla da gebelik şansını azaltabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Yaş faktörü kısırlık nedenleri arasında ilk sırada geliyor. Kadınlarda ilerleyen yaşla birlikte yumurta rezervleri ve kaliteleri azalıyor. Bu durum kadının doğurganlığının azalması anlamına geliyor. Bütün bu etmenler göz önüne alındığında dondurma yöntemleri hastalara büyük bir fırsat sunuyor” dedi.

Kanser hastalarının, yumurta ve embriyo dondurma yöntemleriyle kanser tedavilerinin öncesinde tedbir alabildiklerinin altını çizen“Kemoterapinin, hastanın tanı aldığı yaşa göre yumurta rezervinde yaptığı etki bazen geri dönüşümsüz olabiliyor. Dolayısıyla tedavi öncesi yumurta veya embriyo dondurmak bu durumda çok daha önemli bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.

Dondurulan yumurtalar 10 yıla kadar saklanabiliyor

Tüp bebek tedavisi normal şartlarda regl döneminin 2. ve 3. günlerinde başlatılsa da kanser gibi zaman sorunu olan, dolayısıyla tedaviye bir an önce başlanması gereken hastalarda adet günlerine bakılmaksızın dondurma işleminin başlatıldığını açıklayan Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Kemoterapi öncesinde uygulanan iki haftalık tüp bebek tedavisiyle yumurta ve embriyo dondurma işlemleri yapılabiliyor. İki haftalık bu süreçte ilk olarak, istenilen sayıda yumurta elde etmek için ilaçlarla yumurtalar uyarılıyor. Ardından 10-12 gün içinde olgunlaşan yumurtalar, anestezi altında toplanıyor. Yumurtaların çevreleri temizlenerek kaliteli olanlar soğuk dondurma yöntemiyle donduruluyor. Bu şekilde 10 yıla kadar saklanabilen yumurtalar, kanser tedavisi bittikten sonra değerlendirilebiliyor. Yüzde 3-5 civarı bir bozulma oranı dışında yumurtalarda hiçbir sorun yaşanmıyor. Doğan bebeklerde de herhangi bir anomali de oluşmuyor” ifadelerini kullandı.

Embriyo dondurmanın yasal olarak evli olmayı gerektiren bir yöntem olduğunu da vurgulayan Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Yumurtalar ve spermler birleştirilerek oluşturulan embriyolar aynı yöntemle de dondurulabiliyor. Ancak embriyonun zamanı geldiğinde kullanılabilmesi için, söz konusu evliliğin devam ediyor olması gerekiyor. 35 yaş altındaki kadınlarda tek embriyo transferine izin verilirken, 3. tüp bebek denemesinden sonra iki embriyoya izin veriliyor. 35 yaş üstündeki hastalarda ise 2 embriyo transferine direkt olarak izin veriliyor” diye konuştu.