Yumurtlama Günü Nasıl Hesaplanır?

Gebelik oldukça fazla etmenin en doğru zamanda bir araya gelmesine bağlı olan bir durumdur. Hem kadının hem de erkeğin fiziksel ve ruhsal açıdan uygun olmaları da önemsenmelidir. Yumurtlama günü gebelik oluşmasında kadın açısından en önemli noktaların başında gelir. Çünkü yapısı ve oluşumu gereği kadının her ay düzenli şekilde yumurtlaması ve gebelik ihtimali oluşmayınca da adet olması beklenir. Adet olmanın amacı döllenmeyen yumurtayı bedenden atarak diğer aya hazırlık yapmak olarak açıklanabilir. Yumurtlama zamanı kadının gebe kalmak istediğinde en önemli şansı elde ettiği zamandır. https://hamilelik.com.tr/ üzerinden edindiğimiz bilgiler ile bu içeriği kaleme aldık.

Yumurtlama Günü Nedir?

Ortalama her kadın 28-35 gün aralığında adet olur. Adet olmasının amacı henüz döllenme gerçekleşmediğinden yumurtayı dışarı atmaktır. Kadının daha anne karnında iken oluşan yumurta rezervinden yumurtanın uygun şekilde döllenme için hazırlanması süreci başlar. Bunun anlamı yumurtlama gününüzün gelmesidir.

Yumurtlama gününde bedeniniz:

Döllenme için gereken yumurtayı yeterli olgunluğa ulaştırır,

Gebelik için gereken şansı yakalamanız mümkün olur,

Bedeniniz hamilelik için oldukça hazırdır.

Bu nedenlerden dolayı yumurtlama dönemi sadece tek bir gün olarak değerlendirilmemelidir. Aksine birkaç gün olabilir.

Yumurtlama Günü Nasıl Hesaplanır?

Hesaplamanın yapılabilmesi için kadının adet döngüsünün kaç gün olduğuna bakılmalıdır. Adet döngüsünün ortasına gelen zaman dilimleri olarak hesaplamak daha doğru olur. Adet düzenine bağlı olarak gelişen bir durum olmasından dolayı önemli kriter gebeliğin oluşması adına gereken yumurtlamanın doğru hesaplanmasıdır. 30 gün olarak düşünülen bir adet döngüsünde yumurtlamayı sadece 15. gün ile sınırlamak yanlış olur. Bundan birkaç gün öncesi ve sonrası olacak şekilde hesaplama yapılması önerilir.

Neden Hesaplanması Önemlidir?

Hesaplama yapılmasının önemi gebelik isteyen kadınların yumurtlama zamanından sonra şanslarının yüksek olmasından kaynaklanır. Unutulmaması gereken konu yumurtanın yeterli olgunluğa ulaşması ve döllenme için hazır hale gelmesinden sonra döllenme için ortalama 24-48 saat arasında bir zaman dilimi vardır. Ardından artık döllenme olamayacağından dolayı adet dönemine hazırlanma süreci başlar. Bunun için yapılan hesaplamalar doğrudan bunun üzerine olmalıdır.

Hesaplama ve Gebelik İlişkisi

Gebe kalmak istediğinizde yumurtlama döneminizin ve gününüzün hesaplanması sağlanır. Doktor gözetiminde yapılması daha da önemlidir. Aynı zamanda şansınızı değerlendirmek adına yumurtlama dönemlerini ölçen testlerden de yararlanma imkanınız olur. Bedensel değişimlerin de olması bedenin döllenme ve gebelik için hazır olduğunu anlatabilir. Akıntı, kasık ağrısı ve cinsel istekte artış olması da yumurtlama ve hamilelik olasılıklarını güçlendirmek için son derece önemli zamanlardır.