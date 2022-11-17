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Yüz gençleştirmede izleri gizlemek mümkün

Medical Park Karadeniz Hastanesi Plastik, Rekonstürktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Enes Agah Kodalak, yüz estetiği ve yüz gençleştirme işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

17 Kasım 2022 Perşembe 11:11
Yüz gençleştirmede izleri gizlemek mümkün

Yüz gençleştirmede izleri gizlemek mümkün

Günümüzde endoskopik yaklaşım ile saçlı deri içerisinden 1’er cm’lik kesilerden girilerek yüz gençleştirme (yüz germe) ameliyatlarının uygulanabildiğini ifade eden Medical Park Karadeniz Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Enes Agah Kodalak, “Bütün ameliyat süreci, cilt altına yerleştirilen kamera yardımıyla ekrandan izlenmektedir. Kapalı olarak uygulanan bu yöntem sayesinde daha güvenli işlem yapılmakta, komplikasyonlar en aza indirgenmekte ve yüz bölgesinde görünen bir ameliyat izi olmamaktadır” dedi.

Yüz estetik cerrahisi işlemlerinin dünyada son zamanlarda giderek popülerleşen uygulamalar arasına girdiğini ifade eden Op. Dr. Enes Agah Kodalak, “Burun estetiği bu işlemler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bir diğer önemli alan ise yüz gençleştirme ameliyatlarıdır” şeklinde konuştu.

GEVŞEYEN DOKULAR ESKİ YERLERİNE TAŞINIYOR

Yaş ilerledikçe yüz bölgesinde cilt ve cilt altında yer alan yağ yastıkçıklarının yerçekimi ve metabolizmanın da etkisiyle yer değiştirdiğini ve hacim değişikliğine uğradığını vurgulayan Op. Dr. Kodalak, bu durumun yaşlanma olarak adlandırdığımız görünüme yol açtığını söyledi.

Yüz bölgesindeki yaşlanan dokuları eski anatomik yerlerine taşımak ve bu durumu taklit etmek amacıyla çeşitli ameliyatların yapıldığını belirten Op. Dr. Kodalak, şunları söyledi:

“Bir yaklaşım olarak yüz germe veya tıpta bilinen adıyla ‘facelift’ operasyonları bu durumda yapmış olduğumuz ameliyatların genel adıdır. Bu operasyonlar alt başlıklar olarak; üst yüz germe, orta yüz germe ve boyun germe olarak sayılabilir. Aynı zamanda ayrı ayrı ya da kombine olarak ihtiyaca göre uygulanabilmektedir.”

KAŞ VE GÖZ ÇEVRESİNE MÜDAHALE EDİLİYOR

Üst yüz germe ameliyatlarında; alın, kaş, şakak ve göz çevresi alana müdahale edildiğini söyleyen Op. Dr. Kodalak, “Özellikle kaş düşüklüğüyle birlikte seyreden yorgun bakıştan şikayetçi olunan durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Alın germe, kaş kaldırma, şakak germe (temporal lift) ve son zamanlarda popüler olan badem göz diğer bilinen adıyla ‘fox eyes’ gibi gözün ve çevresinin eski halinden daha çekik hale getirilmesi işlemi de bu ameliyatlarla yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNEN BİR AMELİYAT İZİ OLMUYOR

İşlemlerin nasıl yapıldığından bahseden Op. Dr. Kodalak, “Günümüzde artık yeni bir yöntem olan endoskopik yaklaşım ile saç içerisinden 1’er cm’lik kesilerden girilerek bu işlemler yapılmaktadır. Bütün ameliyat süreci cilt altına yerleştirilen kamera yardımıyla ekrandan izlenmektedir. Kapalı olarak uygulanan bu yöntem sayesinde daha güvenli işlem yapılmakta, komplikasyonlar en aza indirgenmekte ve yüz bölgesinde görünen bir ameliyat izi olmamaktadır. Aynı şekilde orta yüz kaldırma ameliyatı da yine endoskopik olarak saçlı deriden veya ağız içinden girilerek kapalı şekilde yapılabilmektedir. 

Özellikle gıdı bölgesindeki sarkma ve çene konturundaki dalgalı görünüm halinde ise boyun germe işlemi faydalı olmaktadır. Kulak önü ve arkasına gizlenen bir kesi hattı ile çene altına gizlenen bir kesi hattından yapılan işlem oldukça yüz güldürücü olmaktadır” şeklinde konuştu.

HER YAŞTA FARKLI İŞLEMLER YAPILABİLİYOR

Estetik ameliyatların kişinin ihtiyacına göre kombine edilebileceğini de belirten Op. Dr. Kodalak, “25 yaşındaki bir hasta ile 50 yaşındaki bir hastaya aynı işlemler uygulanmamaktadır. Çoğunlukla genç hastalarımız için endoskopik üst yüz germe (fox eyes) ameliyatları en çok tercih edilenler arasındayken, ileri yaş hastalarımızda ise total yüz germe işlemleri daha çok tercih edilmektedir. Total yüz germe ameliyatları ile 10-20 yaş genç görünüm elde edilmektedir. Hastalarımızın merak ettiği en önemli soru ise ameliyatın kalıcılığı olmaktadır. Yüz germe işlemlerinin sonuçları kalıcıdır. Yani doğal yaşlanma sürecine tabidirler” açıklamasında bulundu.

AMELİYATTAN 1 GÜN SONRA TABURCU OLUNABİLİYOR

Yapılan işlemlerin ardından hastanedeki yatış süresi hakkında bilgi veren Op. Dr. Kodalak, şunları söyledi: 

“Her şey olağan seyrindeyken 1 günlük yatış süreci yeterli olmaktadır. Bazı durumlarda ise lokal anestezi altında da yapılabilen mini yüz germe olarak adlandırdığımız özellikle çene konturunu belirginleştirmek noktasında tercih ettiğimiz işlemler de uygulanabilmektedir. Bu hasta grubunda ise yatışa gerek olmamakta, aynı gün konfor ile taburculuk gerçekleştirilebilmektedir.”

DİĞER ESTETİK CERRAHİLER İLE DE KOMBİNASYON MÜMKÜN

Bazen talebe göre bu cerrahilere ek olarak yüzün ihtiyacına göre diğer estetik cerrahi işlemlerini de aynı anda yaptıklarına dikkat çeken Op. Dr. Kodalak, “Örneğin; üst ve alt göz kapağı estetiği, bişektomi (yanak inceltme), liplift (dudak kaldırma), yağ dolgusu, çene implantı ve hatta rinoplasti bu işlemler arasındadır. Cilt kalitesini artırmak için kök hücreden zengin nanofat greft (inceltilmiş kök hücreden zengin yağ dokusu) enjeksiyonları uygulanabilmektedir. Yine eş zamanlı olarak mezoterapi ürünleri de tercih edilebilmektedir” dedi.

KİŞİNİN RUH YAŞI İLE DIŞ GÖRÜNÜMÜ ARASINDAKİ FARK AZALIYOR

Yüz gençleştirme ameliyatlarında genel olarak memnuniyet oranının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Op. Dr. Kodalak, “Özellikle kişinin kendisini hissettiği ruh yaşı ile dış görünümü arasındaki farkı en aza indirebilmesinin payı bunda büyüktür” diyerek sözlerini noktaladı.

Son Güncelleme: 17.11.2022 11:14
Anahtar Kelimeler:
Yüz GençleştirmeOperasyon
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