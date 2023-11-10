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Zatürre Aşısı Yaptırmalı Mısınız?

Dünya Sağlık Örgütü her yıl dünya genelinde zatürre hastalığı (Akciğer enfeksiyonu/Pnömoni) ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 12 Kasım Dünya Zatürre günü olarak anılmaktadır.

10 Kasım 2023 Cuma 17:45
Zatürre Aşısı Yaptırmalı Mısınız?






Zatürre Aşısı Yaptırmalı Mısınız?

Zatürrenin en gündem konularından biri olan zatürre aşısını İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Servet Öztürk sizler için anlattı.

Zatürre bulguları aşağıda özetle;

Öksürük (balgam yeşilimsi, sarı renkte veya kanlı olabileceği gibi özellikle virütik zatürrelerde kuru öksürükte olabilir)

  • Yüksek ateş,
  • Göğüs ağrıları (öksürükle artan)
  • İştah kaybı, halsizlik ve yorgunluk,
  • Yaygın kas-eklem ağrıları
  • Bilinç kaybı (özellikle yaşlı ve çocuklarda).

Zatürre hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşması ile ortaya çıkabileceği gibi hasta kişiden sağlam kişilere yakın temas sonucu bulaşması ile meydana gelebilir. Hasta kişilerden öksürük, aksırık ya da konuşma sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla bulaş gerçekleşebilir. Hastalıktan korunmanın en ucuz ve etkin yolu hasta olan kişilerle teması azaltmak mümkünse kesmektir.

Zatürre özellikle 5 yaş altı çocukların, 65 yaş üstü bireylerin ve kronik hastalığı olan kişiler için hastaneye/yoğun bakıma yatış ve ölüm nedenleri arasındadır. Bu nedenle bu riskli gruplarda aşılanma oldukça önemlidir. Zatürre ülkemizde enfeksiyonlara bağlı ölümlerde birinci sıradadır.

Zatürre aşısı hangi risk gruplarına yapılmalıdır?

  • 5 yaş altı çocuklar
  • 65 yaş üstü bireyler
  • Doğuştan dalak olmayanlar veya dalağı ameliyat ile alınanlar
  • Kronik Kalp hastaları
  • Kronik Karaciğer hastaları
  • Kronik Böbrek hastaları
  • Sigara içenler
  • Alkolikler
  • Kulak içi implant kullananlar
  • KOAH ve astım hastaları
  • HİV enfeksiyonu olanlar
  • Bağışıklık sistemi düşürücü ilaç kullananlar
  • Kanser hastaları

Yukarıda belirtilen risk grubundaki hastalarda Grip (influenza aşısının da  yapılmasının faydalı olduğu unutulmamalıdır. Akdeniz diyeti ile beslenin, kalabalık kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun, erişkin yaş aşılamaları için Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanından danışmanlık alın. Unutulmamalıdır ki modern tıbbın en ucuz, yan etkisi en az ve en başarılı uygulamaları aşılamadır!

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