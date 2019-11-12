Zatürreye karşı aşı kalkanı | Aşılama ile zatürre önlenebilir

TÜSAD aşılamanın zatürreden en önemli koruyucu olduğunu vurguladı. 12 Kasım Dünya Pnömoni Günü'nde bir açıklama yapan TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, pnömonide en riskli grupların 5 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri erişkinler olduğunu hatırlatarak, "Pnömoni, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir enfeksiyon hastalığıdır" dedi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni hastalığının ölümcül sonuçlarına karşın, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti. TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, "akciğer dokusunu etkileyen ve çoğunlukla bakteri, virüs ve daha nadiren mantarlara bağlı gelişen bir enfeksiyon hastalığı" olarak tanımlanan pnömonide, aşılama ile görülme sıklığı ve ölüm oranlarının azaldığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, 2009 yılından bu yana hastalığa dikkat çekmek, hastalıktan korunmak, tedavinin hastalar tarafından düzenli alınmasını sağlamak ve aşılamaya dikkat çekmek için 12 Kasım'da farkındalık aktiviteleri düzenlediğini hatırlatan Kömürcüoğlu, TÜSAD'ın da bu hastalığa ilişkin toplumsal bilinci artırmak için çalışmalar yaptığını belirtti. Kömürcüoğlu; pnömoni hastalığına ilişkin şu bilgileri aktardı: