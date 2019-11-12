Zatürreye karşı aşı kalkanı | Aşılama ile zatürre önlenebilir
TÜSAD aşılamanın zatürreden en önemli koruyucu olduğunu vurguladı. 12 Kasım Dünya Pnömoni Günü'nde bir açıklama yapan TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, pnömonide en riskli grupların 5 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri erişkinler olduğunu hatırlatarak, "Pnömoni, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir enfeksiyon hastalığıdır" dedi.
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni hastalığının ölümcül sonuçlarına karşın, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti. TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, "akciğer dokusunu etkileyen ve çoğunlukla bakteri, virüs ve daha nadiren mantarlara bağlı gelişen bir enfeksiyon hastalığı" olarak tanımlanan pnömonide, aşılama ile görülme sıklığı ve ölüm oranlarının azaldığını vurguladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün, 2009 yılından bu yana hastalığa dikkat çekmek, hastalıktan korunmak, tedavinin hastalar tarafından düzenli alınmasını sağlamak ve aşılamaya dikkat çekmek için 12 Kasım'da farkındalık aktiviteleri düzenlediğini hatırlatan Kömürcüoğlu, TÜSAD'ın da bu hastalığa ilişkin toplumsal bilinci artırmak için çalışmalar yaptığını belirtti. Kömürcüoğlu; pnömoni hastalığına ilişkin şu bilgileri aktardı:
- Pnömonide en riskli gruplar 5 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri erişkinler. Bu yaş gruplarında pnömoni en önemli ölüm nedenlerinden biri olabiliyor. Pnömoni, ülkemizde ne yazık ki enfeksiyonlara bağlı ölümlerde birinci sırada yer alıyor.
- Dünyada giderek artan yaşlı nüfus oranı, yaşlılarda artan ek kronik hastalıklar (kalp hastalıkları, inme, kronik akciğer hastalıkları vb.) direnci azaltarak enfeksiyonlara yatkınlığa neden oluyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde pnömoni sıklığı artmakta, gençlere göre daha ağır hatta öldürücü tablolarda seyredebiliyor.
- Bunlara karşın pnömoni, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir enfeksiyon hastalığıdır. Aşılama, yeterli ve dengeli beslenme, çevresel hijyen koşullarının iyileştirilmesi ile önlenebilir. Hastalık geliştikten sonra da etkin ve yeterli sürede antibiyotik tedavisi kullanılması önem taşıyor.
- Aşılama, çocuklarda ve yaşlılarda pnömoniden en önemli koruyucu önlem. Aşılama ile pnömoni görülme sıklığı ve ölüm oranlarını azaltılabiliyor.
- Bu nedenle çocukların ve yaşlılara ülkemizde rutin aşılama programı önerilerine göre zatüree aşısı (pnömokok ve grip aşısı) olmaları tavsiye edilmelidir.