Zayıflamak İsterken Kilo Almayın

Günümüzde beslenme konusunda birçok bilgi kirliği bulunuyor. Bunların başında ise zayıflamayla ilgili yanlış yöntemler yer alıyor. Bu yanlış yöntemler yüzünden birçok kişinin zayıflamak isterken kilo alabildiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Nur Güneş, bu yöntemleri masaya yatırıyor. Yaygın bilinen yanlış zayıflama yöntemlerinin başında normalin çok altında, düşük kalori ile beslenmenin geldiğini söyleyen Dyt. Güneş, bu yöntemin neden yanlış olduğunu şöyle açıklıyor: “Eğer normalin çok altında bir kaloriyle beslenirseniz kas kayıpları yaşamanız kaçınılmaz olur. Vücutta kas kayıplarının yaşanması ise metabolik hızın azalmasına sebebiyet verir. Bu, artık vücudun eskisinden daha az enerji üretip daha az kalori yakması demektir. Böylece birey artık düşük kalori alsa bile daha az enerji harcayabildiği için kilo veremez hale gelir. Belli bir süre sonrada eskisinden daha az beslense de yavaş bir metabolizmaya sahip olduğu için kilo almaya başlar. Beslenme uzmanlarının önermediği mucize diyet, süper diyet vs. olarak adlandırılan yöntemlerle kilo veren birçok bireyin kısa süre içerisinde tekrar kilo almaya başlaması da bu yüzdendir. Ayrıca zayıflarken kas kaybı oluştuğu için tekrar kilo alımlarda baştaki kilo durumuna göre vücutta daha yüksek bir yağ yüzdesi bulunur. Yağ yüzdesinin normal sınırların üzerine çıkması ise çeşitli metabolik hastalıkları tetikler.”

Sağlıklı kilo vermek için mutlaka bir beslenme uzmanına danışın

Bir başka yaygın bilinen zayıflama anlayışı da tek tip beslenme yani bir ya da birkaç besin grubu kullanılarak yapılan sınırlı diyetlerdir. Hatta uzman olmayan bazı kişiler bu diyet modellerine detoks ismi vererek daha çok ilgi çekebiliyor. Kısa süre öncesine kadar çok popüler olan hurma diyetinin bu diyetlere örnek olduğunu belirten Dyt. Nur Güneş, “Bilimselliği olmayan ve sağlık açısından son derece ciddi sonuçlar doğurabilecek bu diyet, sabah, öğle, akşam sadece hurma ile beslenmeye dayanıyor. Ancak bu diyetle kişi çok sınırlı kalori alsa da vücuduna yüksek früktoz şekeri yüklemesi yapmış oluyor. Bu da vücutta yağlanmayı arttırıyor” diyor.

Sadece protein ağırlıklı beslenip karbonhidratı büyük ölçüde azalmak da yanlış diyet yöntemlerinin biri… Karbonhidrat, başta beynimiz olmak üzere vücudumuzun bir numaralı enerji kaynağı ve yetersiz karbonhidrat aldığımızda gereken enerjiyi sağlayamıyor hem de tükettiğimiz proteinden de yeterince faydalanamıyoruz. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Nur Güneş, az karbonhidrat ve yüksek protein tüketildiğinde vücudumuzun proteinleri karbonhidrata çevirerek enerji üretme yoluna girdiğini anlatıyor. Bu tarz diyetlerin uzun süre uygulandığı takdirde böbrek fonksiyonlarında çeşitli hasarlara neden olabileceğini hatırlatan Dyt. Güneş, bir kez daha tek tip beslenme modelinden kaçınmak gerektiğinin altını çiziyor. “İdeal bir beslenme düzeni tüm makro (protein, karbonhidrat, yağ) ve mikro (vitamin, mineral) besin öğelerini doğru oranlarda içermeli” diyen Dyt. Güneş, sağlıklı kilo vermek için mutlaka beslenme uzmanına danışılması gerektiğini söylüyor.