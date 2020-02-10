1 milyonuncu Fenerbahçeli aranıyor!

1 milyonuncu Fenerbahçe Passolig Kart sahibi, Fenerbahçe Futbol A Takımı futbolcularının imzaladığı forması ile birlikte Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini locada izleme fırsatını yakalayacak.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, sarı-lacivertliler için farklı bir anlama daha geliyor. Bugüne kadar 998 bin Fenerbahçe logolu Passolig Kart satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın ardından 1 milyon barajını aşarak, Passolig Kart Ligi’nde 1 milyonu geçen 2. Takım olmayı hedefliyor.

İmzalı forma ile derbiyi locadan takip edecek

Passolig, 1 milyonuncu Fenerbahçe Passolig Kart sahibini, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında locada ağırlayacak. Zorlu 90 dakikayı locadan izleyecek olan Fenerbahçe taraftarına, sarı-lacivertli futbolcuların imzaladığı forma da hediye edilecek.