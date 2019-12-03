10 yaşında iki altın madalya ile dünya şampiyonu

CMAS Kulüpler Arası Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası 29 Kasım – 01 Aralık tarihleri arasında Macaristan’ın Kecskemet şehrinde düzenlendi. 13 ülkeden 33 takımın ve 277 sporcunun katıldığı müsabakalarda İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünün (TYK) sporcuları kazandığı altı altın, iki gümüş, iki bronz madalya ile büyük bir başarıya imza attı .

Her yıl düzenlenen Kulüpler Arası Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası bu sene 29 Kasım- 01 Aralık tarihleri arasında Macaristan’da gerçekleşti. 13 ülkeden 277 sporcunun katıldığı yarışmada TYKkulübünün sporcuları toplamda aldıkları 10 madalya iledamga vurdu.

10 yaşında iki altın madalya ile dünya şampiyonu

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü sporcularından 10 yaşındaki Ali Aras Ödüm 100 ve 200m su üstünde Dünya Şampiyonu, 50m su üstünde Dünya İkincisi oldu.15 yaşındaki Kaan Kahraman 50m dip ve 50 su üstünde Dünya Şampiyonu, 13 yaşındaki Zeynep Elbir 50m su üstünde Dünya Şampiyonu , 100m su üstünde Dünya Üçüncüsü, 13 yaşında ki Niyazi Kerimoğlu 50m su üstünde Dünya İkincisi oldu.

Bayrak takımı ile bir altın bir bronz kazandılar

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünün sporcularından oluşan bayrak takımından 13-14 yaş kategorisinde Zeynep Elbir ,Renan Özgün Yaman, Deniz Mutlu , Niyazi Kerimoğlu 4x50 su üstünde Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandılar.

14-15 yaş kategorisinde ise Kaan Kahraman, Yağmur Özler, Esma Nur Kerimoğlu, Enes Elbir’den oluşan bayrak takımı 4x50m su üstünde Dünya Üçüncüsü olarak bronz madalya aldılar.

TYK Spor Kulübü Teknik Direktörü Eşref Esen kulüp olarakbüyük bir başarı elde ettiklerinin altını çizerek Paletli Yüzme alanında dünya çapında elde edilen bu başarının Türkiye adına gurur verici olduğunu belirtti. TYK olarak takım halinde çok önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizdi. Paletli yüzmenin dünyada çok saygın bir spor dalı olduğunun altını çizen Esen, elde edilen dünya çapındaki başarılarla Türkiye’de de bu sporu yapanların sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.