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100. Yıl Rallisi’ni Ali Türkkan kazandı

Castrol Ford Team Türkiye pilotları Ali Türkkan-Burak Erdener üç gün süren özel mücadelenin galibi oldu.

29 Ekim 2023 Pazar 19:53
100. Yıl Rallisi’ni Ali Türkkan kazandı






100. Yıl Rallisi’ni Ali Türkkan kazandı


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Cumhuriyetin 100. Yılına özel Bolu’da düzenlenen 100. Yıl Rallisi’nde Red Bull sporcusu Ali Türkkan ve Burak Erdener zafere uzandı. Castrol Ford Team Türkiye pilotları Ali Türkkan-Burak Erdener üç gün süren özel mücadelenin galibi oldu.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel, Bolu’da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. Yarışı 100. Yıl Rallisi, Red Bull sporcusu Ali Türkkan ve Burak Erdener’in galibiyetiyle tamamlandı.

Hafta boyunca tüm etapları kazanan ikili bu sezonki ilk Türkiye Ralli Şampiyonası etap galibiyetini almış oldu. En yakın rakibine 2 dakika 40 saniye fark atarak kazanmayı başaran Ali Türkkan, “Bolu’da 100. Yıl Ralisi’ni kazandık. 9 etabın 9’unu da kazanarak kusursuz bir yarışa imza attık. Her şeyden önemlisi bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlarken aynı zamanda bir galibiyet sevinci yaşadık. Bu tekrarlanmayacak bir yarış çünkü Cumhuriyetimizin 100. Yılı bir daha olmayacak. Bu yarışı kazanmak kariyerimdeki en özel galibiyetlerden biri oldu.” dedi. 

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda bir sonraki etap olan Ege Rallisi 18-19 Kasım’da İzmir’de düzenlenecek. 9-10 Aralık’ta Kocaeli Rallisi ile devam edecek sezon, 23-24 Aralık’taki İstanbul Rallisi ile sona erecek. 

Anahtar Kelimeler:
Ralli
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