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12 Dev Adam son 16'ya kalmayı garantiledi

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 

06 Eylül 2022 Salı 19:10
12 Dev Adam son 16'ya kalmayı garantiledi

12 Dev Adam son 16'ya kalmayı garantiledi

     FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Karadağ'ı yenmesiyle A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, A Grubu’ndaki dördüncü maçında Belçika’yı 78-63'lük skorla yendi.

     Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 37-30 önde tamamladı.

   A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Belçika’da ise Haris Bratanovic 15 sayıyla oynadı.

    Millilerimiz grubundaki son maçında 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 14:30'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. 

(TBF)

Son Güncelleme: 07.09.2022 07:57
Anahtar Kelimeler:
FIBA 2022 Avrupa ŞampiyonasıA Erkek Milli TakımımıBelçika
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