Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

2020 Copa America'da ertelendi

UEFA'nın EURO 2020 erteleme kararından sonra bir açıklamada Copa America kupasından geldi.

17 Mart 2020 Salı 17:36
2020 Copa America'da ertelendi

2020 Copa America'da ertelendi

    UEFA'nın EURO 2020 erteleme kararından sonra bir açıklamada Copa America kupasından geldi.Corona virüsü salgını sebebiyle ertlenen organizasyonlar arasına 2020 Copa America da eklendi. CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, organizasyonun 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi.12 Haziran ile 12 Temmuz arasında oynanacak 2020 Copa America, corona virüs salgını sebebiyle 2021 senesine ertelendi

    Bu yaz düzenlenmesi planlanan organizasyona Arjantin ile Kolombiya ev sahipliği yapacaktı. Gün içerisinde EURO 2020’nin de 2021 senesine ertelendiği açıklanmıştı.CONMEBOL’dan yapılan açıklamada, organizasyonun 11 Haziran – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi. Copa America organizasyonu, CONMEBOL üyesi olan 12 ülke ve 2 davetli ülke arasında oynanıyor. Orta ve Kuzey America ülkeleri bu organizasyonda yer almıyor.

   Öte yandan CONMEBOL’un açıklamasında, “Ayrıca UEFA yönetimi ve başkan Aleksander Ceferin’e, EURO 2020 ve Copa America’yı erteleme konusundaki koordineli karar için teşekkür ediyoruz” ifadeleri de yer aldı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
2020 Copa America
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray’dan corona virüsü kararı
Galatasaray’dan corona virüsü kararı
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
Galatasaray’da Ömer Bayram ameliyat oldu
Galatasaray’da Ömer Bayram ameliyat oldu
EURO 2020 ertelendi
EURO 2020 ertelendi
Sivasspor fırsatı tepti
Sivasspor fırsatı tepti
TFF'den seyircisiz maç açıklaması
TFF'den seyircisiz maç açıklaması
Galatasaray'da Ömer Bayram şoku
Galatasaray'da Ömer Bayram şoku
Seyircisiz derbide gol sesi de çıkmadı.Galatasaray 0 - Beşiktaş 0
Seyircisiz derbide gol sesi de çıkmadı.Galatasaray 0 - Beşiktaş 0
Trabzonspor, Başakşehir puanları paylaştı
Trabzonspor, Başakşehir puanları paylaştı
Kayserispor 2 - Yeni Malatyaspor 1
Kayserispor 2 - Yeni Malatyaspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim