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2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları’nda Yasemin Adar tarih yazdı

Milli güreşçimiz Yasemin Adar, 76 kiloda Kırgızistanlı rakibi Aiperi Medet Kyzy’i tuşla mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:31
2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları’nda Yasemin Adar tarih yazdı

 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları’nda Yasemin Adar tarih yazdı

   Milli güreşçimiz Yasemin Adar, 76 kiloda Kırgızistanlı rakibi Aiperi Medet Kyzy’i tuşla mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.Sabah saatlerinde Makuhari Messe’deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier’i tuş eden milli güreşçi Yasemin Adar, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazanmıştı. Serbest stil 76 kiloda Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile karşılaşan Yasemin, rakibini tuşla mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Milli güreşçimiz Yasemin Adar, güreşte ülke tarihinin madalya kazanan ilk kadın sporcusu olmayı başardı.

Yasemin Adar’ın bu madalyasıyla birlikte Tokyo’da kazandığımız madalya sayısı 5’e yükseldi.

  Olimpiyat madalyalı sporcumuz, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada, “Eylül ayında düğünüm var, her şeyi olimpiyat için ertelemiştim. Kadın güreşine emek veren herkese ve özellikle de aileme çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Yasemin Adar2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları
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