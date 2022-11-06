44. İstanbul Maratonu sona erdi



Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olan, Türkiye’nin en büyük kitlesel spor etkinliği N Kolay İstanbul Maratonu, 6 Kasım Pazar sabahı 44. kez Asya ile Avrupa’yı birleştirdi. 60 bin kişinin parkura çıktığı etkinlikte, 42K’lık maratonu 2:10:18’lik derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ilk sırada tamamladı. Kadınlarda ise Etiyopyalı Sechale Dalasa 42K’yı 2:25:54’lük dereceyle bitirerek birincilik ipini göğüsledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu 44. kez koşuldu. Yarışın startını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori’de yer alan N Kolay 44. İstanbul Maratonu geleneksel parkurunda gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden saat 09.00’da başlayan yarış Sultanahmet At Meydanı’nda son buldu. 42K, 15K ve 8K’lık Halk Koşusu kategorilerinin yer aldığı etkinlikte toplam 60 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya adımladı. 105 farklı ülkeden sporcunun katıldığı ve 56 elit atletin mücadele ettiği yarış, TRT Spor Yıldız ve İBB Spor İstanbul Youtube kanallarından canlı yayınlandı. İstanbul Maratonu, dereceye giren sporcular için yapılan ödül töreninin ardından sona erdi.

ROBERT KIPKEMBOI BİRİNCİLİK İPİNİ GÖĞÜSLEDİ

N Kolay 44. İstanbul Maratonu Erkekler Genel Klasman’da Kenyalı atlet Robert Kipkemboi 2:10:18’lik derecesiyle birincilik ipini göğüsledi. Bahreyn adına yarışan Kenya asıllı sporcu Marius Kimutai 2:10:27’lik derecesiyle maratonu ikinci sırada tamamladı. Kimutai’yi 2:11:42’lik derecesiyle takip eden Kenyalı Sıla Kiptoo ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. N Kolay 44. İstanbul Maratonu Kadınlar Genel Klasman’da Etiyopyalı Sechale Dalasa 2:25:54’lük süresiyle birinciliği elde etti. İkinci sırada 2:29:01’lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Melesech Tsegaye yer aldı. 2:31:38 ile parkuru tamamlayan bir diğer Etiyopyalı atlet Ethlemahu Sintayehu üçüncü oldu.

“SADECE KAZANMAYA ODAKLANDIM”

N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda zafere ulaşan Robert Kipkemboi, “İyi bir yarıştı. Tempocu atlet başarılı bir iş çıkardı. Parkur rekoru hedefliyordum ancak 30’uncu km’lerde hava sıcaklığı arttı ve yalnızca kazanmaya odaklandım. Parkuru geçen yıl deneyimlediğim için zorlu bir final bölümü olduğunu biliyordum. Hazırlıklarımı da buna göre yapmıştım.” diye konuştu.

İSTANBUL’DA BAYRAM HAVASI

N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda 15K ve 42K kategorilerine toplam 30 bin sporcu, Halk Koşusu’na ise 30 bin İstanbullu katıldı. Tekerlekli sandalyeli ve patenli sporcuların da yer aldığı organizasyonda İstanbullular, boğazın, köprünün ve şehrin keyfini doyasıya çıkardı. 42K’lık parkurda 20 farklı noktada bulunan eğlenceli etkinlik alanları ve yarışın ardından Yenikapı’da gerçekleştirilen Yüksek Sadakat konseriyle İstanbul’da bayram havası yaşandı.