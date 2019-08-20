6 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Denizlispor, Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Başakşehir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.