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 A Millî Takımımızın EURO 2024 fikstürü belli oldu

A Millî Takımımızın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü açıklandı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 22:44
 A Millî Takımımızın EURO 2024 fikstürü belli oldu

 A Millî Takımımızın EURO 2024 fikstürü belli oldu

   A Millî Takımımızın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü açıklandı.A Millî Takımımız D Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023'te başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek. 

   Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan A Millî Takımımız, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak. A Millî Takımımız, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

   Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan. A Millî Takımımız 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu Maç Programı:

Tarih                Saat         Maç 
25.03.2023     20.00     Ermenistan-Türkiye
28.03.2023     21.45     Türkiye-Hırvatistan 
16.06.2023     21.45     Letonya-Türkiye
19.06.2023     21.45     Türkiye-Galler
08.09.2023     21.45     Türkiye-Ermenistan
12.10.2023     21.45     Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023     21.45     Türkiye-Letonya
21.11.2023     22.45     Galler-Türkiye

(TFF)

Anahtar Kelimeler:
A Milli Takımımız2024 UEFA Avrupa Şampiyonası
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