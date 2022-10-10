A Millî Takımımızın EURO 2024 fikstürü belli oldu

A Millî Takımımızın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü açıklandı.A Millî Takımımız D Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023'te başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.



Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan A Millî Takımımız, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak. A Millî Takımımız, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.



Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan. A Millî Takımımız 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.



2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu Maç Programı:



Tarih Saat Maç

25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye