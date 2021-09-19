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A Milli Futbol Takımı yeni hocası açıklandı

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

19 Eylül 2021 Pazar 15:58
A Milli Futbol Takımı yeni hocası açıklandı

A Milli Futbol Takımı yeni hocası açıklandı

    TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir." denildi.

STEFAN KUNTZ KİMDİR? 

   Stefan Kuntz 30 Ekim 1962 doğumludur. Almanya’da forvet mevkiinde oynamıştır. Almanya millî takımı ile 1996'da Avrupa şampiyonluğu yaşamıştır. 1. FC Kaiserslautern ile de bir Almanya Ligi şampiyonluğu görmüştür.
1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu.Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı.1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı.Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı.

   Sabine Kuntz ile evli olan Stefan Kuntz'un bu evlilikten Laura-Isabelle Kuntz ve Marc-Maurice Kuntz adında iki çocuğu bulunuyor. 

Son Güncelleme: 19.09.2021 16:05
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıStefan Kuntz
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