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A Milli Futbol Takımımız şampiyonaya erken veda etti 

EURO 2020 A Grubu 3. maçında Türk Milli Takımımız, İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

20 Haziran 2021 Pazar 20:34
A Milli Futbol Takımımız şampiyonaya erken veda etti 

A Milli Futbol Takımımız şampiyonaya erken veda etti 

    EURO 2020 A Grubu 3. maçında  A Milli Futbol Takımımız, İsviçre'ye 3-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.Karşılaşmanın 6. dakikasında İsviçre, Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.26. dakikada İsviçre, Xerdan Shaqiri'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada A Milli Futbol Takımımız, İrfan Can Kahveci'nin golü ile maçta skoru 2-1 yaptı. 68. dakikada İsviçre, İsviçre Shaqiri'nin golü ile maçta skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İsviçre karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

   Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımız grubunda sonuncu olarak şampiyonaya veda etti. 

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz.

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber, Embolo, Shaqiri, Seferovic.

Anahtar Kelimeler:
EURO 2020TÜRK MİLLİ TAKIMIİsviçre
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