A Milli Futbol Takımımız şampiyonaya erken veda etti

EURO 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımımız, İsviçre'ye 3-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.Karşılaşmanın 6. dakikasında İsviçre, Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.26. dakikada İsviçre, Xerdan Shaqiri'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada A Milli Futbol Takımımız, İrfan Can Kahveci'nin golü ile maçta skoru 2-1 yaptı. 68. dakikada İsviçre, İsviçre Shaqiri'nin golü ile maçta skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İsviçre karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımız grubunda sonuncu olarak şampiyonaya veda etti.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz.

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber, Embolo, Shaqiri, Seferovic.