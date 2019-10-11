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A Milli Takım Arnavutluk ile karşılaşıyor

A Milli Takımımız bu akşam Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılaşıyor.

A Milli Takım Arnavutluk ile karşılaşıyor

A Milli Takımımız bu akşam Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılaşıyor.

11 Ekim 2019 Cuma 09:14
A Milli Takım Arnavutluk ile karşılaşıyor

A Milli Takım Arnavutluk ile karşılaşıyor

   A Milli Takımımız bu akşam Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılaşıyor.Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolcular sahaya “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” yazılı pankartla çıktı.

   Öte yandan EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. haftasında Türkiye ile karşılaşacak olan Arnavutluk,takımı da hazırlıklarını tamamladı.Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı’nda teknik direktör Edoardo Reja yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.Türkiye-Arnavutluk mücadelesi, bu akşam saat 21.45’te başlayacak ve  maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Şenol Güneş'ten açıklama

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Kadro olarak takımın yarın netleşeceğini belirten Güneş, “Olasılık olarak baktığımızda daha çok birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğim. Arkasından Fransa maçı var. 3 gün süreyle ve bunun da olumsuz yorgunluğu oluyor. Öncelikle bu maçı düşünüyoruz. Bu maçta hücuma dönük ne yapabiliriz diye planlıyoruz. Arnavutluk, son maçlarda aldığı sonuçlarla güven ve moral kazandı, bunu final maçı olarak görüyorlar. Biz de final maçı olarak görüyoruz. Kendi oyunumuzu güzel şekilde oynayıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bunun içinde akıllı, sabırlı, yürekli ve çok koşan bir takım olacağız. Bu aynı zamanda saha içinde ve tribünde de olacak. Herkesin coşku duyacağı, keyif alacağı bir oyun olsun istiyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Burada olan oyuncularımızın hepsi oynamaya aday. Bugün oynayan yarın değişebilir. 2020'de belki farklı oyuncular oynayacak” diye konuştu.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 11.10.2019 09:22
Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukEURO 2020A Milli Takımımız
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