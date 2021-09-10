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A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

A Milli Futbol Takımımızda  Şenol Güneş dönemi sona erdi.

10 Eylül 2021 Cuma 14:22
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

  A Milli Futbol Takımımızda  Şenol Güneş dönemi sona erdi.A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda’ya deplasmanda 6-1’lik skorla mağlup oldu. Tarihe geçen bu yenilginin ardından teknik direktör Şenol Güneş’in milli takımdaki geleceği tartışma konusu haline gelmişti.Dün Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yaptığı görüşmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklama şöyle;

“A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.”

    Milli Takımdaki ikinci döneminde 32 maça çıkan Güneş; 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi.A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığı 6 maçın sonunda 11 puanla 3. sırada yer alıyor.

A Milli Futbol Takımımızon kalan 4 maçı şöyle;

8 Ekim | Türkiye – Norveç

11 Ekim | Letonya – Türkiye

13 Kasım | Türkiye – Cebelitarık

16 Kasım | Karadağ – Türkiye

(Skor)

Son Güncelleme: 10.09.2021 14:46
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımımıŞenol Güneş
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