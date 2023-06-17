A Milli Takım'dan kritik galibiyet
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 yenerek grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
UEFA 2024 Elemeleri’nin 3. haftasında Türkiye A Milli Takımı, Letonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent Riga’daki Skonto Stadı’nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 3-2 kazanarak hata yapmadı.
Millilerimiz 19 Haziran Pazartesi günü Samsun’da Galler’i konuk edecek.
LETONYA: Purins - Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis
TÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir