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A Milli Takım'dan kritik galibiyet

 Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 yenerek grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

17 Haziran 2023 Cumartesi 08:12
A Milli Takım'dan kritik galibiyet

A Milli Takım'dan kritik galibiyet

   Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 yenerek grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

   UEFA 2024 Elemeleri’nin 3. haftasında Türkiye A Milli Takımı, Letonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent Riga’daki Skonto Stadı’nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 3-2 kazanarak hata yapmadı.

   Milliler, karşılaşmanın 22. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle 1-0 öne geçti. Letonya 51’de Emsis ile skoru 1-1 yaptı.61’de A Milli Takımımızı Cengiz Ünder 2-1 öne geçti.39.dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun golü hakem, VAR ekranında izleyip iptal etti. 90+4’te Letonya  Tobers’in golüyle skoru 2-2 yaptı.90+5.dakikada A Milli Takımımız  İrfan Can Kahveci’nin kafa golü 3-2 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Takımımız deplasmanda Letonya'yı 3-2 yendi.

   Millilerimiz 19 Haziran Pazartesi günü Samsun’da Galler’i konuk edecek.

LETONYA: Purins - Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis  

TÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

Anahtar Kelimeler:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D GrubuTürkiye A Milli Futbol TakımıLetonya
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