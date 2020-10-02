A Milli Takım kadrosu açıklandı

Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millli takımımızın aday kadrosu açıklandı.A Milli Takımızın Ekim ayında oynayacağı 3 karşılaşma için aday kadro açıklandı. Ay-yıldızlılar; hazırlık maçında Almanya, Uluslar Ligi’nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş’in seçtiği kadro şöyle;

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman