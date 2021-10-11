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A Milli Takım uzatmalarda kazandı

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

11 Ekim 2021 Pazartesi 23:04
A Milli Takım uzatmalarda kazandı

A Milli Takım uzatmalarda kazandı

    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile deplasmanda 2-1 yendi..Karşılaşmanın 3. dakikasında  Letonya'da Jaunzems, Caner Erkin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.29. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan attığı sert şutta topu Ozols, son anda çeldi.34. dakikada Burak Yılmaz'ın serbest vuruşunda top üstten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada Burak Yılmaz, Cernomordijs'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.60. dakikada Letonya'da Arturs Zjuzins'in yerine Igors Tarasovs, Roberts Uldrisis'in yerine Martins Kigurs oyuna dahil oldu.65. dakikada  Stefan Kuntz'dan iki hamle birden geldi. Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun, Caner Erkin'in yerine Rıdvan Yılmaz oyuna girdiler.70.dakikada Letonya, Savalnieks, çizgiden penaltı noktasına doğru sert bir orta yaptı. Merih Demiral'a çarpan top ağlarla buluştu ve Letonya, 1-0 öne geçti.74. dakikada  A Milli Futbol Takımımız'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Halil Dervişoğlu oyuna girdiler.76'.dakikada Cengiz Ünder'in ortasında  Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi ve A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmada skoru 1-1 yaptı.81. dakikada Letonya'da Vladislavs Gutkovskis'in yerine Raimonds Krollis oyunda.90+5. dakikada Burak Yılmaz ile penaltı kazandık.90+7. dakikada Burak Yılmaz penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı A Milli Futbol Takımımız karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla A Milli Futbol Takımız puanını 15 yaparken, Letonya'nın 5 puanda kaldı..Grubumuzda Hollanda, Cebelitarık'ı 6-0 yenerek puanını 19 yaparak liderliğini sürdürürken, Norveç evinde Karadağ'ı 2-0 yenerek puanını 17 yaptı, ve grubumuzda ikinci sırada yer aldı.A Milli Futbol Takımımız 15 puanla 3. sırada yer aldı.

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

TürkiyeUğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz 

Son Güncelleme: 11.10.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
Türkiye2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G GrubuA Milli Futbol TakımıLetonya
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