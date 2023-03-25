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A Milli Takım zaferle başladı....Ermenistan 1 - Türkiye 2

Euro 2024 Elemeler D Grup maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Ermenistan’ı 2-1 yendi.

25 Mart 2023 Cumartesi 21:36
A Milli Takım zaferle başladı....Ermenistan 1 - Türkiye 2

A Milli Takım zaferle başladı....Ermenistan 1 - Türkiye 2

   Euro 2024 Elemeler D Grup maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Ermenistan’ı 2-1 yendi.Vazgen Sansyan Hamrapetakan Stadyumu’nda oyanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Sanchez Martinez, Raul Cabanero ve Inigo Prieto hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 10.dakikasında Ermenistan, Ozan Tabak’ın kendi kalesine attığı golle A Milli Futbol Takımımız karşısında 1-0 öne geçti.26.dakikada Ermenistan’da Taron Voskanyan yerini Stopa Mrktchan’a bıraktı.34.dakikada A Milli Futbol Takımımız Orkun Kökçü ile skoru 1-1 yaptı.38.dakikada A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü sarı kart gördü.42.dakikada A Milli Takım'da Onur Bulut ve Melih Demiral sarı kart gördü.45.dakikada Ermenistan’da Taron Voskanyan yerine oyuna giren Stopa Mkrchyan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı;

    Karşılaşmanın ikinci yarısında A Milli Futbol Takım'da Cenk Tosun ve Melih Demiral yerini Kerem Aktürkoğlu ve Salih Özcan’a bıraktı.48.dakikada Ermenistan’da Eduard Spertsyan sarı kart gördü.54.dakikada Ermenistan’da Stopa Mkrtchan yerini Khoren Bairamyan’a bıraktı.

   64.dakikada A Milli Futbol Takımımız Enes Ünal’ın akıl dolu pasıyla Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1 yaptı.66.dakikada Ermenistan’da Khoren Bairamyan sarı kart gördü.71.dakikada Ermenistan’da Varazdat Haroyan sarı kart gördü.

   73.dakikada A Milli Futbol Takım'da Ferdi Kadıoğlu Ve Orkun Kökçü yerini İsmail Yüksek ve eren Elmalı’ya bıraktılar.76.dakikada Ermenistan’da Lucas Zelerrayan ve Norberto Briasco yerini Sargis Adamyan ve Vahan Bichakhchyan’a bıraktılar.81.dakikada Ermenistan'da Tigran Barseghyan sarı kart gördü.84.dakikada A Milli Futbol Takım'da Enes Ünal yerini Umut Nayır'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız Euro 2024 D Grup Elemeler ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 yenerek seriye 3 puanla başladı.A Milli Takımımız ikinci maçını Hırvatistan'la salı günü Bursa'da oynayacak.

Ermenistan: Beglaryan, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Briasco, Barsghyan.

Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar, Merih, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi, Cengiz, Enes, Cenk Tosun.

Son Güncelleme: 25.03.2023 21:56
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıTürkiyeErmenistanEuro 2024 Elemeler D Grup
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