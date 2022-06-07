A Milli Takım'dan Litvanya'da yarım düzine gol!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0'la geçen A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda tarihinde ilk kez karşılaştığı Litvanya''yı 6-0 yendi.Karşılaşmanın 2. dakikasında A Milli Futbol Takımımız Doğukan Sinik ile 1-0 öne geçti.9. dakikada Litvanya'da Paulius Golubickas sarı kart gördü.14. dakikada Doğukan Sinik ile A Milli Futbol Takımımız skoru 2-0 yaptı.22. dakikada Hakan Çalhanoğlu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısını A Milli Futbol Takımımız 2-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına A Milli Takımımız Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu yerine Yunus Akgün, Orkun Kökçü değişikliği ile başladı.46. dakikada Litvanya'da Limas Klimavicius sarı kart gördü.55. dakikada Litvanya'da Pijus Sirvys sarı kart gördü.56. dakikada A Milli Takımımız penaltıdan Serdar Dursun'un golü ile durumu 3-0 yaptı.59. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyundan çıkarken, Eren Elmalı oyunda dahil oldu.66. dakikada Doğukan Sinik oyundan çıktı.Yerine Cenk Özkaçar oyuna girdi.79. dakikada Litvanya'da Edgaras Utkus sarı kart gördü.79. dakikada Serdar Dursun sarı kart gördü.81. dakikada Serdar Dursun A Milli Futbol Takımımızı 4-0 öne geçiren golünü kaydetti.89 dakikada Yunus Akgün ile A Milli Takımımız skoru 5-0 yaptı.90. dakikada A Milli Takımımız Halil Dervişoğlu ile skoru 6-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Takımımız Litvanya'yı 6-0 mağlup ett.

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Halil Dervişoğlu, Doğukan Sinik, Serdar Dursun.