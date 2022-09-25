A Milli Takımımız, Faroe Adaları'na yenildi

A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.Uluslar Ligi C Grubu Grup 1'de üst üste 4 maçını gol yemeden kazandıktan sonra sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Takımımız, gruptaki son sınavında bu akşam deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 22. dakikasında Faroe Adaları'nda Rene Joensen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında

A Milli Takımımız'da Berkan Kutlu sarı kart gördü.51. dakikada Faroe Adaları, Viljormur Davidsen ile 1-0 öne geçti.57. dakikada Faroe Adaları'nda Rene Joensen oyundan çıktı.Yerine Mads Mikkelsen oyuna girdi.59. dakikada Faroe Adaları, Joan Edmundsso ile skoru 2-0 yaptı.61. dakikada A Milli Takımımız'da Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler, İsmail Yüksek ve Halil Dervişoğlu oyuna girdiler.73. dakikada Faroe Adaları'nda Joan Edmundsson oyundan çıkarken, yerine Klaemint Olsen oyuna dahil oldu.82. dakikada A Milli Takımımız'da Umut Bozok, Eren Elmalı'nın yerine oyuna girdi.87. dakikada Faroe Adaları'nda Teitur Gestsson sarı kart gördü.89. dakikada A Milli Takımımız, Serdar Gürler ile skoru 2-1 yaptı.90+3. dakikada Faroe Adaları'nda Meinhard Olsen oyundan çıktı.Yerine Patrik Johannesen oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı Ve A Milli Takımımız Grubu'nun son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.

Grup'taki diğer karşılaşmada Lüksemburg evinde İzlanda'yı 1-0 yendi.Bu sonuçlarla A Milli Takımımız 13 puanla Grubu lider tamamlarken, Lüksemburg 11 puanla 2.ci, Faroe Adaları 8 puanla 3.cü ve İzlanda 1 puanla 4.cü tamamladılar.

Faroe Adaları:Teitur Gestsson, Viljormur Davidsen, Gilli Sörensen, Gunnar Vatnhamar, Rene Joensen, Heini Vatnsdal, Joannes Bjartalid, Salvi Vatinhammar, Jakup Biskopsto Andreasen, Joan Edmundsson, Meinhard Olsen

Türkiye:Altay Bayındır, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Serdar Dursun