A Milli Takımımız, Faroe Adaları'na yenildi
A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.Uluslar Ligi C Grubu Grup 1'de üst üste 4 maçını gol yemeden kazandıktan sonra sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Takımımız, gruptaki son sınavında bu akşam deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 22. dakikasında Faroe Adaları'nda Rene Joensen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci Yarı
Grup'taki diğer karşılaşmada Lüksemburg evinde İzlanda'yı 1-0 yendi.Bu sonuçlarla A Milli Takımımız 13 puanla Grubu lider tamamlarken, Lüksemburg 11 puanla 2.ci, Faroe Adaları 8 puanla 3.cü ve İzlanda 1 puanla 4.cü tamamladılar.
Faroe Adaları:Teitur Gestsson, Viljormur Davidsen, Gilli Sörensen, Gunnar Vatnhamar, Rene Joensen, Heini Vatnsdal, Joannes Bjartalid, Salvi Vatinhammar, Jakup Biskopsto Andreasen, Joan Edmundsson, Meinhard Olsen
Türkiye:Altay Bayındır, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Serdar Dursun