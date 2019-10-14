A Milli Takımımız Fransa'dan lider döndü, Fransa 1-Türkiye 1

A Milli Takımımız Fransa ile deplasmanda 1-1 kalarak büyük avantaj yakaladı. Türkiye Fransa ile birlikte 19 puana yükseldi ve ay-yıldızlılar liderlik koltuğundan inmedi. Türkiye bir sonraki maçını 14 Kasım'da İzlanda ile oynayacak. Türkiye bu maçta beraberlik bile alsa turu garantileyecek. Son maç ise Andorra ile...

İlk Yarı

2. dakikada Fransa, sol kanattan geldi ve ceza sahası içine yapılan ortada sağ çaprazdan Moussa Sissoko'nun etkisiz kafa vuruşu kalecimiz Mert'te kaldı. 17. dakikada Fransa, sol kanattan çok etkili geldi. Griezmann, ceza sahası içi sol çaprazda Mert Günok ile karşı karşıya kalırken Fransız oyuncunun vuruşunu Mert çıkardı. Dönen topta Sissoko'nun ağlara giden vuruşunu da yine Mert çıkardı. 21. dakikada Koman'ın sol kanattan geliştirdiği etkili ortada yaptığı ortaya Griezmann, kafayı vurdu ve top yine kalecimiz Mert'te kaldı. 22. dakikada Koman, ceza sahası dışı sol çaprazından şansını denedi ve top farklı şekilde auta gitti. 25. dakikada Fransa, yine Koman ile sol kanattan geldi. Yaptığı ortada Griezmann topun üzerinden atladı ve Sissoko ceza sahası içinden vuruşunu yaparken Mert, yine direk dibinde topu kurtarmayı başardı. 28. dakikada Fransa, sol kanattan korneri kullandı. Griezmann'ın ortasında Lenglet'nin kafa vuruşu arka direğe giderken Mert'in müdahalesi ile Ben Yedder, istediği vuruş şansını yakalayamamış oldu. 36. dakikada sağ kanattan topla içeri doğru kat eden Antoine Griezmann, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaparken top az farkla dışarı gitti. 40. dakikada savunma arkasına atılan topa Burak Yılmaz hareketlendi. Burak'tan önce Mandanda araya girerek pozisyonu engelledi. 44. dakikada Matuidi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya Koman'ın kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti. 45. dakikada Kenan Karaman sağ kanattan topu etkili taşıdı. Oyuncumuzun ceza sahası dışından yaptığı vuruş Fransa savunmasına çarparak dışarı gitti. İlk yarı golsuz sona erdi.

İkinci Yarı

49. dakikada Milli Takımımız, sağ kanattan etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun bıraktığı topta Kenan Karaman, bir süre topu sürdükten sonra Lucas Hernandez'in müdahalesiyle yerde kaldı.49. dakikada sağ kanattan kullandığımız serbest vuruşta Burak Yılmaz, ön direkte uygun pozisyonda kafa vuruşunu yapamadı ve sonrasında yardımcı hakem de Burak'ın ofsaytta olduğunu belirten bayrağını kaldırdı.55. dakikada Fransa, Lucas Hernandez ile sol kanattan etkili geldi. Topu ceza sahasına kadar taşıyan sol bekin, ceza sahasına girerken sol çaprazdan yaptığı etkisiz vuruş yandan dışarı gitti.62. dakikada Kenan'ın sağ kanattan yaptığı orta, savunmaya çarparak ceza sahası içi sağ çaprazında Ozan Tufan'ın önüne düştü. Ozan'ın gelişine yaptığı vuruş, farklı şekilde üstten dışarı gitti. Fransa, 76. dakikada Olivier Giroud'nun attığı golle 1-0 öne geçerken Milli Takımımız, 81'de Kaan Ayhan ile durumu 1-1'e getirdi.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Emre, Ömer Bayram, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Nazım Sangare, Deniz Türüç, Kaan Ayhan

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