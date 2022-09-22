A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi'nde
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı.İlk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bırakan Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetleri ile B Ligi’ne yükselmeyi garantilediler.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Tobias Stieler, Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmada 8. dakikada Lüksemburg, Marvin Martins golü ile 1-0 öne geçti.16. dakikada A Milli Takımımız, Cengiz Ünder'in penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.37. dakikada konuk Lüksemburg, Danel Sinani ile 2-1 öne geçti.39. dakikada A Milli Takımımız, Maxime Chanot'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı.45. dakikada Lüksemburg'da Marvin Martins sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.
İkinci yarı;
A Milli Takımımız grubunda son maçını 25 Eylül'de 21.45'te deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak.
Türkiye:Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Cengiz Ünder
Lüksemburg:Anthony Moris, Maxime Chanot, Mica Pinto, Laurent Jans, Marvin Martins, Danel Sinani, Leandro Barreiro, Sebastien Thill, Yvandro Borges Sanches, Gerson Rodrigues, Vincent Thill