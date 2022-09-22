A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi'nde

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı.İlk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bırakan Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetleri ile B Ligi’ne yükselmeyi garantilediler.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Tobias Stieler, Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmada 8. dakikada Lüksemburg, Marvin Martins golü ile 1-0 öne geçti.16. dakikada A Milli Takımımız, Cengiz Ünder'in penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.37. dakikada konuk Lüksemburg, Danel Sinani ile 2-1 öne geçti.39. dakikada A Milli Takımımız, Maxime Chanot'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı.45. dakikada Lüksemburg'da Marvin Martins sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında A Milli Takımımız Halil Dervişoğlu ve Çağlar Söyüncü yerine İrfan Can Kahveci ve Tolga Ciğerci değişikliği ile sahaya çıktı.Lüksemburg'ta Maxime Chanot yerini Lars Gerson 'a bıraktı.53. dakikada Lüksemburg'da Marvin Martins oyundan çıkarken yerine Florian Bohnert oyuna girdi.63. dakikada A Milli Takım'da Cengiz Ünder sarı kart gördü. 69. Dakikada Lüksemburg Gerson Rodrigues ile tekrar 3-2 öne geçti.A Milli Takım'da 72. Dakikada Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı.Yerine Serdar Dursun oyuna girdi.75. dakikada Lüksemburg’da Vincent Thill yerini Timothe Rupil’e bıraktı.78. dakikada A Milli Takım'da Cengiz Ünder yerini Yunus Akgün’e bıraktı.81. dakikada A Milli Takım'da Orkun Kökçü yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.88. dakikada A Milli Takımımız ismail Yüksek'in golüyle skoru 3-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Takımımız 5. maçında evinde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı.Bu sonuçla A Milli Takımımız 13 puanla ilk sırada yer alırken Lüksemburg 8 puanla 2.ci sırada yer aldı.Grubun diğer maçında Litvanya, Faroe Aroe Adaları ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takımımız grubunda son maçını 25 Eylül'de 21.45'te deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak.

Türkiye:Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Cengiz Ünder

Lüksemburg:Anthony Moris, Maxime Chanot, Mica Pinto, Laurent Jans, Marvin Martins, Danel Sinani, Leandro Barreiro, Sebastien Thill, Yvandro Borges Sanches, Gerson Rodrigues, Vincent Thill