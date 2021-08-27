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A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu

 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda’yla karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.

27 Ağustos 2021 Cuma 18:26
A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu

   2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda’yla karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.26 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:

Kaleci: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak Umut Meraş

Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar

Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu

Anahtar Kelimeler:
A Milli Takım
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