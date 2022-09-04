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A Milliler Gürcistan'a 2. uzatmada yenildi

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü ise 75-75 berabere biten üçüncü maçında Gürcistan'a ikinci uzatma bölümü sonunda 88-83 yenildi.

04 Eylül 2022 Pazar 23:49
A Milliler Gürcistan'a 2. uzatmada yenildi

A Milliler Gürcistan'a 2. uzatmada yenildi

   A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü ise 75-75 berabere biten üçüncü maçında Gürcistan'a ikinci uzatma bölümü sonunda 88-83 yenildi.

   A Milli Takım bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Gürcistan ise ilk galibiyetini elde etti. A Milli Takım, ilk periyodu 25-19 önde bitirdi.İkinci periyoda Gürcistan soyunma odasına 36-33 önde gitti.

   Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümü Gürcistan son periyoda da 53-49 önde girdi.Dördüncü periyoda, A Milli Takım, Alperen Şengün’ün kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala 68-66 öne geçti. Daha sonra Gürcistan’ın yaptığı hücumda Mamukelashvili attığı basketle bitime 2 saniye kala skoru 68-68 yaptı. A Milli Takım son 2 saniyedeki hücumundan sayı çıkaramazken, normal süresi 68-68 berabere biten maç uzatmaya gitti.

   A Milli Takım’ın Sertaç Şanlı ve Cedi Osman ile sayı ürettiği, Gürcistan’ın da dış atışlardan McFadden ile karşılık verdiği ilk uzatma bölümü 75-75 berabere biterken, müsabakada ikinci uzatma bölümüne geçildi. İkinci uzatma bölümünde daha iyi bir performans sergileyen Gürcistan, salondan 88-83 galip ayrıldı.

   A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül Salı günü Belçika ile yapacak. Gürcistan ise dördüncü maçında aynı gün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Son Güncelleme: 05.09.2022 23:20
Anahtar Kelimeler:
A Milli Basketbol Takımı2022 Avrupa ŞampiyonasıGürcistan
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