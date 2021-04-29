A.Alanyaspor 0 - Fenerbahçe 0
Süper Lİg 38. hafta oyanan karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda A.Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi olarak geçti.24. dakikada Salihin şutu direkten döndü.43. dakikada Gökhan Gönül kırmızı kart gördü.İlk yarı golsüz sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 3 yaparken, A.Alanyaspor'un puanı 57 oldu.39. hafta Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor ile oynarken, A.Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia