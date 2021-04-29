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A.Alanyaspor 0 - Fenerbahçe 0

Süper Lİg 38. hafta oyanan karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda A.Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 22:05
A.Alanyaspor 0 - Fenerbahçe 0

A.Alanyaspor 0 - Fenerbahçe 0

   Süper Lİg 38. hafta oyanan karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda A.Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi olarak geçti.24. dakikada Salihin şutu direkten döndü.43. dakikada Gökhan Gönül kırmızı kart gördü.İlk yarı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına A.Alanyaspor hızlı başladı.Oyunun büyük bölümü Fenerbahçe sahasında geçti.67. dakikada Juanfuran'ın şutu direkten döndü.74. dakikada A.Alanyaspor yine direklere takıldı.Efkan Bekiroğlu'nun şutu direkten döndü.Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

  Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 3 yaparken, A.Alanyaspor'un puanı 57 oldu.39. hafta Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor ile oynarken, A.Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Son Güncelleme: 30.04.2021 13:10
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeA.Alanyaspor
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