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A.Alanyaspor 1 - Gakatasaray 1

 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

06 Şubat 2022 Pazar 18:11
A.Alanyaspor 1 - Gakatasaray 1

A.Alanyaspor 1 - Gakatasaray 1

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.Galatasaray Süper  ligdeki son 13 maçında 12. kez puan kaybı yaşarken, Aytemiz Alanyaspor'un ise yenilmezlik serisi altı maça çıktı.Karşılaşmanın 39. dakikasında Aytemiz Alanyaspo, Wilson Eduardo'nun kafa golü ile 1-0 öne geçti.41. dakikada Galatasaray,  Kerem Aktürkoğlu ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran'ın doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.86. dakikada Galatasaray'da Erick Pulgar sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonucun ardından Galatasaray haftayı 28, Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla tamamladı. 

Alanyaspor:Jose Marafona, Fatih Aksoy, Juanfran, Cristian Borja, Furkan Bayır, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Joao Novais, Emre Akbaba, Wilson Eduardo, Daniel Candeias 

Galatasaray:Ignacio Pena, Patrick van Aanholt, Marcao, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu 

Süper Lig 24. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 24. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 25. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 06.02.2022 22:25
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGalatasaray
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