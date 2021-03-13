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A.Alanyaspor, Antalyaspor'un 13 maçlık serisini bozdu

Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyapor evinde Antalyaspor'u 4-0 gibi farklı skorla yendi.

13 Mart 2021 Cumartesi 18:10
A.Alanyaspor, Antalyaspor'un 13 maçlık serisini bozdu

A.Alanyaspor, Antalyaspor'un 13 maçlık serisini bozdu

    Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyapor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 gibi farklı skorla yendi.Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile berabere kalarak kulüp tarihinde 13 maçlık (3 galibiyet-10 beraberlik) yenilmezlik serisini yakalayan Fraport TAV Antalayaspor'un serisi ise bu maçla son buldu. Ersun Yanal önderliğindeki FTA Antalyaspor, 2021 yılında ilk kez yenildi. 

   Karşılaşmada 28. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Babacar'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.39. dakikada Aytemiz Alanyaspor , Mustafa Pektemek ile karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 83. dakikada Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile 3-0 öne geçti.90+5'te Aytemiz Alanyaspor farkı dörde çıkartı.Ceyhun Gülselam Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Aytemiz alanyaspor, Akdeniz derbisini 4-0 kazanan taraf oldu

   Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor puanını 49'a çıkartırken, FTA Antalyaspor 36 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyaporFraport TAV Antalayaspor
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