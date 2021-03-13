A.Alanyaspor, Antalyaspor'un 13 maçlık serisini bozdu
Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyapor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 gibi farklı skorla yendi.Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile berabere kalarak kulüp tarihinde 13 maçlık (3 galibiyet-10 beraberlik) yenilmezlik serisini yakalayan Fraport TAV Antalayaspor'un serisi ise bu maçla son buldu. Ersun Yanal önderliğindeki FTA Antalyaspor, 2021 yılında ilk kez yenildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 83. dakikada Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile 3-0 öne geçti.90+5'te Aytemiz Alanyaspor farkı dörde çıkartı.Ceyhun Gülselam Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Aytemiz alanyaspor, Akdeniz derbisini 4-0 kazanan taraf oldu
Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor puanını 49'a çıkartırken, FTA Antalyaspor 36 puanda kaldı.