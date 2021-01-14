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A.Alanyaspor çeyrek finalde

 Aytemiz Alanyaspor evinde oynadığı karşılaşmada BB Erzurumspor'u 4-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası maçında çeyrek finale yükledi.

14 Ocak 2021 Perşembe 21:06
A.Alanyaspor çeyrek finalde

A.Alanyaspor çeyrek finalde

   Aytemiz Alanyaspor evinde oynadığı karşılaşmada BB Erzurumspor'u 4-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası maçında çeyrek finale yükledi.Karşılaşmada ilk gol BB Erzurumspordan geldi 7. dakikada Oltan BB Erzurumspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.14. dakikada Babacar Aytemiz Alanyaspr'u 1-1 beraberliğe getiren golü attı.24. dakikada Caulker Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. daikada Babacar Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 öne geçiren golü attı.77. dakikada Davidson karşılaşmada durumu 4-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Aytemiz Alanyaspor 4-1 alarak çeyrek finalae yükseldi. 

Son Güncelleme: 14.01.2021 21:16
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporZiraat Türkiye KupasıBB Erzurumspor
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