A.Alanyaspor farklı kazandı

Dün oynanan elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenen maçta, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.Karşılaşmanın 14. dakikasında Alanyaspor, Fatih Aksoy ile 1-0 öne geçti.45+3. dakikada Davidson'un şutu Caner Osmanpaşa'ya çarparak filelere gitti ve durum 2-0 oldu.

Karşılaşmada 60. dakikada Alanyaspor Babacar ile durumu 3-0 yaptı.90. dakikada Sivasspor, Gradel'in penaltı golüyle durumu 3-1 yaptı.Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve A.Alanyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor puanını 37'ye çıkartırken, Demir Grup Sivasspor 24 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 86 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 78 Kadzior), Berkan Kutlu (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Davidson, Babacar (Dk. 71 Bareiro)