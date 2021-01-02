A.Alanyaspor, M.Başakşehir'i 3-0 yendi
Süper Lig’in 16’ıncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i 3-0 farklı bir skorla mağlup etti. 6 haftadır kazanamayan M.Başakşehir, Alanya karşısından da eli boş ayrılarak seriyi 7 maça çıkardı. 3 maç sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
2018’den sonra Başakşehir’i ligde ilk kez yenen Alanyaspor, rakibine karşı ikinci galibiyetini aldı. Tam 7 haftadır kazanamayan Başakşehir 16 puanda kaldı.
Süper Lig’de çarşamba günü Medipol Başakşehir, Erzurumspor’u ağırlayacak. Perşembe günü ise Alanyaspor, Fenerbahçe’ye konuk olacak.
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