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A.Alanyaspor puan kaybetmeye devam ediyor

Süper Lig’in 20. haftasında Erzurumspor, Alanyaspor 1-1’lik berabera kaldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 21:01
A.Alanyaspor puan kaybetmeye devam ediyor

A.Alanyaspor puan kaybetmeye devam ediyor

   Süper Lig’in 20. haftasında BB Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor 1-1’lik berabera kaldı.BB Erzurumspor'un golünü 31. dakikada Emrah Başsan kaydederken, konuk takım golü ise 58. dakikada Bakasetas’tan geldi. Konuk takımda Tzavellas 90+1’de kırmızı kart gördü.

   Bu sonucun ardından Erzurumspor 17 puana yükselirken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanyaspor da 31 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.

   Erzurumspor ligin 21. haftasını BAY geçecek. Alanyaspor ise sahasında Ankaragücü’nü ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporAytemiz Alanyaspor
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