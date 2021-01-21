21 Ocak 2021 Perşembe 21:01
A.Alanyaspor puan kaybetmeye devam ediyor
Süper Lig’in 20. haftasında BB Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor 1-1’lik berabera kaldı.BB Erzurumspor'un golünü 31. dakikada Emrah Başsan kaydederken, konuk takım golü ise 58. dakikada Bakasetas’tan geldi. Konuk takımda Tzavellas 90+1’de kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Erzurumspor 17 puana yükselirken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanyaspor da 31 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.
Erzurumspor ligin 21. haftasını BAY geçecek. Alanyaspor ise sahasında Ankaragücü’nü ağırlayacak.