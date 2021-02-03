A.Alanyaspor zirve yarışından kopuyor

Süper Lig’de Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi.

54. dakikada Anton Maglica harika bir golle Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.70. dakikada gören Kayserisporlu Sapunaru, 7 dakika sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.79. dakikada Aytemiz Alanyaspor Georgios Tzavellas’ın ayağına çarpan topun ağlarla buluşmasıyla 1-1’lik beraberliği yakaladı.Kalan dakikalarda iki takımda gol bulamayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 23 yaparken, Alanyaspor 38 puana ulaştı.Kayserispor ligde bir sonraki maçında Erzurumspor’a konuk olacak. Alanyaspor ise, evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Uğur, Sapunaru, Aziz Behich, Kvrzıc, Muhar, Campanharo (Dk. 65 Attamah), Avramovski (Dk. 80 Ramazan Civelek), Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Lennon (Dk. 80 Nehuen Paz), Maglica (Dk. 65 Luckassen)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Caulker, Fatih (Dk. 77 Fuertes), Moubandje, Tzavellas, Kadzior (Dk. 60 Efecan Karaca), Siopis (Dk. 60 Salih Uçan), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Gamarra), Umut, Berkan, Babacar (Dk. 46 Pereira)

Sarı kartlar: Henrique, Doğan Alemdar, İlhan Parlak, Nehuen Paz (Hes Kablo Kayserispor), Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 77 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

Goller: Dk. 55 Maglica (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)