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ABD 1 - Galler 1

 2022 Dünya Kupası B Grup maçında ABD, Galler ile 1-1 berabere kaldı.

21 Kasım 2022 Pazartesi 23:47
ABD 1 - Galler 1

ABD 1 - Galler 1

   2022 Dünya Kupası B Grup maçında ABD, Galler ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 11. dakikasında ABD'de Sergino Dest sarı kart gördü.13. dakikada ABD'de bu sefer Weston McKennie sarı kart gördü.36. dakikada ABD, Timothy Weah ile 1-0 öne geçti.40. dakikada Galler'de Gareth Bale sarı kart gördü.45. dakikada Galler'de Chris Mepham sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı ABD'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Galler Daniel James yerine Kieffer Moore değişikliği ile oyuna başladı.51. dakikada ABD'de Tim Ream sarı kart gördü.66. dakikada ABD'de Weston McKennie oyundan çıktı.Yerine Brenden Aaronson oyuna girdi.74. dakikada ABD'de Joshua Sargent, Sergino Dest ve Yunus Musah oyundan çıktılar.Yerine Haji Wright, DeAndre Yedlin ve Kellyn Acosta oyuna girdiler.

   Karşılaşmanın 79. dakikasında Galler'de Neco Williams oyundan çıktı.Yerine Brennan Johnson  oyuna girdi.81. dakikada Galler penaltı kazandı.82. dakikada Galler, Gareth Bale'nin penaltı golü ile skoru 1-1 yaptı.88. dakikada ABD'de Timothy Weah oyundan çıktı.Yerine Jordan Morris oyuna girdi.90+5. dakikada Galler'de Harry Wilson ve  Ethan Ampadu oyundan çıktılar.Yerine Sorba Thomas ve Joseff Morrell oyuna girdiler.90+10. dakikada ABD'de Kellyn Acosta sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve ABD, Galler ile 1-1 berabere kaldı.

ABD:Matthew Turner, Sergino Dest, Walker Zimmerman, Antonee Robinson, Tim Ream, Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie, Christian Pulisic, Timothy Weah, Joshua Sargent

Galler:Wayne Hennessey, Ben Davies, Chris Mepham, Joe Rodon, Ethan Ampadu, Neco Williams, Harry Wilson, Aaron Ramsey, Connor Roberts, Daniel James, Gareth Bale

Anahtar Kelimeler:
ABDGaller
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