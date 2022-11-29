ABD son 16'da Hollanda'nın rakibi oldu....
2022 Dünya Kupası B Grup maçında ABD, İran'ı 1-0 yenerek son 16'a kalarak Hollanda'nın rakibi oldu.Karşılaşmanın 38. dakikasında ABD, Christian Pulisic ile 1-0 öne geçti.43. dakikada ABD'de Tyler Adams sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı ABD'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İran:Alireza Beiranvand, Ehsan Haji Safi, Majid Hosseini, Ramin Rezaeian, Milad Mohammadi, Morteza Pouraliganji, Ali Gholizadeh, Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Taremi, Sardar Azmoun
ABD:Matthew Turner, Sergino Dest, Antonee Robinson, Tim Ream, Cameron Carter-Vickers, Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie, Christian Pulisic, Timothy Weah, Joshua Sargent