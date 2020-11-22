Abdullah Avcı galibiyetle başladı I Trabzonspor 1-BB Erzurumspor 0

Trabzonspor Abdullah Avcı dönemine galibiyetle başladı.Medical Park Stadı’nda oynanan mücadaleyi Trabzonspor 1-0 kazanarak 5 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 9 puana yükselirken BB Erzurumspor 8 maç sonunda 8 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor, Ankaragücü ile deplasmanda; Erzurumspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmada 23. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahasına girip pasını aktardığı Ekuban, dengesini kaybederken sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta topu filelere göndermeyi başardı: 1-0.

Tempolu geçen ilk yarıda Erzurumspor golü yedikten sonra beraberlik için rakip kaleye yüklendi. Dakikalar 39’u gösterirken konuk takım topu filelere gönderdi ancak VAR’dan geri döndü!

Kornerden gelen ortaya Gomes’in arka direğe doğru pasında Mina topa dokunmak istedi ancak ondan önce Marlon’un vuruşuyla top filelere gitti! VAR’dan gelen uyarıyla hakem TV’den pozisyonu izledi ve Mina’nın faul yaptığına karar verdi.

Maçın başlangıcından sonuna kadar durmak bilmeyen yağmur zaman zaman sahadakilere zorluk çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır topu elinden kaçırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı kenardaki kendi bölgesinde kayarak yere düştü.

Tek golün atıldığı maçta 32 şut çekildi ve bunların 10’unda isabet bulundu. Ancak Trabzonsporlu oyuncular bitirişlerde topu auta gönderdi, Erzurumspor ise kaleci Uğurcan’a takıldı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Serkan Asan dk. 86), Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür (Semedo dk. 84), Ekuban, Nwakaeme (Bilal Başacıkoğlu dk. 86), Afobe (Flavio dk. 62)

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Murat, Artoru Mina, Gökhan, Kaan, Gabrial Obertan, Mitchell Donald, Sissoko (Hamroun dk. 88), Rashad Muhammed (Emrah Başsan dk. 72), Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Gol: Ekuban (dk. 23) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Murat Uçar, Arturo Mina, Kayacan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Afobe, Lewis Baker (Trabzonspor)