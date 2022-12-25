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Adana Demirspor 2 - Fatih Karagümrük 1

Spor Toto Süper Lig 15. Hafta Maçında A.Demirspor evinde F.Karagümrük’ü 2-1 yendi.

25 Aralık 2022 Pazar 15:41
Adana Demirspor 2 - Fatih Karagümrük 1

Adana Demirspor 2 - Fatih Karagümrük 1

   Spor Toto Süper Lig 15. Hafta Maçında A.Demirspor evinde F.Karagümrük’ü 2-1 yendi.5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti.

   Karşılaşmanın 11. Dakikasında A.Demirspoe Emre Akbaba le 1-0 öne geçti.16. dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile skoru 1-1 yaptı.37. dakikada F.Karagümrük’te Ebrima Colley sarı kart gördü.37. dakikada A.Demirspor’da Benjamin Stambouli sarı kart gördü.43. dakikada A.Demirspor Emre Akbaba ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı A.Demirspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 66.dakikada F.Karagümrük’te Ebrima Colley ve Mbaye Diagne oyundan çıktılar.Yerine Jean Kouassi ve Colin Kazım Richards oyuna girdiler.68. dakikada A.Demirspor’da Babajide Akintola oyundan çıktı.yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.71. dakikada A.Demirspor’da Fredrik Gulbrandsen sarı kart gördü.75. dakikada F.Karagümrük’te Otobek Shukurov oyundan çıktı.Yerine Samed Onur oyuna girdi.

   76. Dakikada A.Demirspor’da Fredrik Gulbrandsen ve BenjaminStambouli oyundan çıktılar.Yerine Birkir Bjarnason ve Gökhan İnler oyuna girdiler.82. dakikada F.Karagümrük’te Matteo Ricci Magomed Ozdoev oyundan çıktılar.Yerine Kerim Frei ve Adnan Uğur oyuna girdiler.

   90. Dakikada A.Demirspor’da iki golün sahibi Emre Akbaba yerini ersun Öztümer’e bıraktı.90+3. Dakikada A.Demirspor’da Yusuf Sarı sarı kart gördü.90+6. Dakikada F.Karagümrük’te Jean Kouassi sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A.Demirspor evinde F.Karagümrük’ü 2-1 yendi.

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Henry Onyekuru, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Fredrik Gulbrandsen 

Fatih Karagümrük:Batuhan Şen, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Rayyan Baniya, Matteo Ricci, Levent Mercan, Ebrima Colley, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov 

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporFatih Karagümrük
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