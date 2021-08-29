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Adana Demirspor'da şok ayrılık

Süper Lig'de Adana Demirspor'da deprem.

29 Ağustos 2021 Pazar 18:25
Adana Demirspor'da şok ayrılık

Adana Demirspor'da şok ayrılık

   Süper Lig'de Adana Demirspor'da deprem.Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.Yönetim, Teknik Direktör Aybaba ile görüşerek toplantının sonunda kendisini görevden aldıklarını bildirdi.

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamasa şöyle denildi;

Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarılar dileriz.

Anahtar Kelimeler:
Süper LiğAdana DemirsporSamet Aybaba
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