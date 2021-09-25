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Adana Demirspor, Gaziantep FK'nü farklı yendi

Süper Lig 7. hafta maçında Adana Demirspor evinde Gaziantep FK'nü 4-0 yendi.A

25 Eylül 2021 Cumartesi 20:26
Adana Demirspor, Gaziantep FK'nü farklı yendi

Adana Demirspor, Gaziantep FK'nü farklı yendi

    Süper Lig 7. hafta maçında Adana Demirspor evinde Gaziantep FK'nü 4-0 yendi.Adana Demirspor 12. dakşikada  Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.36. dakikada Gaziantep FK'de Joao Figueiredo sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan yerine Stelios Kitsiou oyuna girdi.62. dakikada A.Demirspor'da iki oyuncu oyundan çıkt.Matias Vargas ve Yunus Akgün oyundan çıktı.Yerine Britt Assombalonga ve  Metehan Mimaroğlu oyuna girdi.65. dakikada Gaziantep FK'de ) Steven Caulker kendi kalesine attığı golle Adana Demirspor skoru 2-0 yaptı.68. dakikada Gaziantep FK'de Angelo Sagal ve  Ahmed El Messaoudi oyunda çıkarken, Nouha Dicko  ve Kenan Özer oyuna girdi.71. dakikada A.Demirspor'da Benjamin Stambouli sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Gaziantep FK'den Papy Djilobodji sarı kart gördü.78. dakikada Adana Demirspor, Mario Balotelli ile skoru 3-0 yaptı.81. dakikada A.Demirspor'da Mario Balotelli ve Jonas Svensson oyundan çıkarken,  Joao FigueiredoLucas Castro ve Tarık Çamdal oyuna girdi.81. dakikada gaziantep FK'de  Joao Figueiredo yerini Alexandru Maxim'e bıraktı.85. dakikada A.Demirspor,  Britt Assombalonga ile skoru 4-0 yaptı.89. dakikada A. Demirspor'da Sinan Kurt oyundan çıktı.Yerine İzzet Çelik oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.

   Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 9 yaparken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.Gaziantep FK 03.10.2021 Pazar günü saat 16.00'da evinde Altay ile oynarken, Adana Demirspor 01.10.2021 Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor:Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, onas Svensson, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, Birkir Bjarnason, Matias Vargas, Benjamin Stambouli, Mario Balotelli, Yunus Akgün 

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan, Steven Caulker, Ahmed El Messaoudi, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Alexander Merkel, Muhammet Demir, Joao Figueiredo 

Teknik Direktör:Erol Bulut

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporGaziantep FK
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