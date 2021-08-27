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Adana Demirspor, İH Konyaspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor 'la 1-1 berabere kaldı.

27 Ağustos 2021 Cuma 23:05
Adana Demirspor, İH Konyaspor puanları paylaştı

Adana Demirspor, İH Konyaspor puanları paylaştı

   Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor 'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 12. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Assombalonga’nın kafa vuruşunda kaleci Sehic topu uzaklaştırdı44. dakikada Balotelli’nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Sehic’te kaldı.45. dakikada Adana Demirspor atağında  Sedat Şahintürk’ün kafa vuruşunda, top auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarı golsüz berabere bitti

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 59.dakikada Adana Demirspor, Assombalonga'nın golüyle 1-0 öne geçti.61.dakikada İH Konyaspor, Cikalleshi kafayı vurdu top direkten geri geldi.81.dakikada Assombalonga'nın pasında Vargas golü attı ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti.83. dakikada İttifak Holding Konyaspor,  Abdülkerim Bardakçı ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar puanları paylaştı.

    Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 2 yaparken, İttifak Holding Konyaspor puanını 7 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Adana Demirspor:Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Jonas Svensson, Lucas Castro, Sedat Şahintürk, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga, Mario Balotelli, Ferhat Kaplan

Yedekler:Samet Akaydın, Tarık Çamdal, Sinan Kurt, Izzet Celik, Metehan Mimaroğlu, Birkir Bjarnason, Matias Vargas, Gökhan İnler, Okwuchukwu Ezeh

Teknik Direktör:Samet Aybaba

İttfak Holding Konyaspor:Ibrahim Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Zymer Bytyqi, Sokol Cikalleshi, Paul-Jose Mpoku

Yedekler:Eray Birniçan, Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Ekrem Kayılıbal, Amar Rahmanovic, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, Konrad Michalak, Ahmet Karademir, Erdon Daci  

Teknik Direktör:İlhan Palut

Anahtar Kelimeler:
Süper Ligin 3. HaftasıAdana Demirsporİttifak Holding Konyaspor
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