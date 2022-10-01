A.Demirspor 0 - Galatasaray 0

Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında Adana Demirspor evinde Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 43. Dakikasında Adana Demirspor’da Benjamin Stambouli sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Galatasaray’da Sacha Bey sarı kart gördü.57. dakikada Galatasaray’da Bafetimbi Gomis çıktı.Yerine Juan Mata oyuna girdi.60. dakikada Adana Demirspor’da Emre Akbaba oyundan çıktı.Yerine Britt Assombalonga oyuna girdi.64. dakikada Adana Demirspor’da Benjamin Stambouli ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

69.dakikada Adana Demirspor’da Yusuf Sarı ve Henry Onyekuru oyundan çıktı.Yerine Gökhan İnler ve Babajide Akintola oyuna girdi.78. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens ve Fredrik Midtsjo oyundan çıktı.Yerine Haris Seferovic ve Sergio Oliveira oyuna girdi.80. dakikada Adana Demirspor’da Younes Belhanda oyundan çıktı.Yerine oyuna Fredrik Gulbrandsen oyuna girdi.84. dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira sarı kart gördü.

88. dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira ve Leo Dubois oyundan çıktılar.Yerine oyuna Barış Alper Yılmaz ve Milot Rashica girdiler.90+2. dakikada Galatasaray'da Juan Mata sarı kart gördü.90+4. dakikada Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.90+7. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.Karşılaşmada golsüz sona erdi.Bu sonuçla Adana Demirspor ve Galatasaray puanlarını 17. yaptılar.

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjo, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör:Okan Buruk

Süper Lig 8. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 8. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF