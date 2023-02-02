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A.Demirspor 1 - Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig 22. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe zorlu Adana deplasmanında Adana Demirspor’la 1-1 berabere kaldı.

02 Şubat 2023 Perşembe 22:11
A.Demirspor 1 - Fenerbahçe 1

A.Demirspor 1 - Fenerbahçe 1

   Spor Toto Süper Lig 22. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe zorlu Adana deplasmanında Adana Demirspor’la 1-1 berabere kaldı.Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ali Palabıyık, Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 30. Dakikasında Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.32. dakikada A.Demirspor Younes Belhanda ile penaltı atışından yararlanamadı.Altay Bayındır penaltıyı kurtardı.45. dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. Dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve irfan Can Kahveci oyundan çıktılar.Yerine Miha Zajc ve Osayi Damuel oyuna girdiler.74. dakikada Fenerbahçe’de Michy Batsuhuayi sarı kart gördü.

   75. Dakikada A.Demirspor’da Jonas Svenson sarı kart gördü.77. dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi ve Michy Batshuayi oyundan çıktılar.Yerine Arda Güler ve Joshua King oyuna girdiler.

   78. Dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba ve Younnes Belhanda oyundan çıktılar.Yerine Yusuf Sarı ve Cherif Ndiaye oyunda girdiler.83. dakikada Fenerbahçe’de Altay Bayındır sarı kart gördü.84.A.Demirspor Cherif Ndiaye’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

   88.dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile skoru 1-1 yaptı.89. dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru oyundan çıktı.Yerine Gökhan İnler oyuna girdi.90+3. Dakikada Fenerbahçe’de Lincoln oyunan çıktı.Yerine Emre Mor oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A.Demirspor evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig 22. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 22. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 23.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 02.02.2023 22:24
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAdana Demirspor
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