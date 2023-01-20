A.Demirspor 1 - Giresunspor 1

Spor Toto Süper Lig 20. Hafta açılış maçında Adana Demirspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol, Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Çimen hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 13. Dakikasında Giresunspor, Riyad Bajic penaltı golü ile 1-0 öne geçti.18. dakikada Giresunspor’da Alexis Perez krımızı kartla oyun dışında kaldı.45. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz Eguskiza sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Giresunspor’u üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. Dakikada A.Demirspor’da Benjamin Stambouli oyundan çıktı.Yerine Birkir Bjarmason oyuna girdi.Giresunspor’da da golün sahibi Rijad Bajic oyundan çıktı.Yerine Brandley Kuwas oyuna girdi.62. dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba oyundan çıktı.Yerine Berk Yıldız oyuna girdi.

75. Dakikada A.Demirspor’da Jonas Svensson sarı kart gördü.76. dakikada A.Demirspor’da Ertaç Özbir sarı kart gördü.Giresunspor’da da Görkem Sağlam aynı dakika içersinde sarı kart gördü.

77. Dakikada A.Demirspor’da Younes Belhanda sarı kart gördü.80.dakikada A.Demirspor’da Jonas Svenson oyundan çıktı.Yerine Gökhan Töre oyuna girdi.Giresunspor’da da Serginho oyundan çıktı.yerine Kadir Seven oyuna girdi.84. dakikada A.Demirspor Badou Ndiaye ile skoru 1-1 yaptı.

90+5. Dakikada Giresunspor’da Borja Sainz oyundan çıktı.Yerine Murat Akpınar oyuna girdi.90+7. Dakikada A.Demirspor’da Gökhan İnler sarı kart gördü.90+8. Dakikada Giresunspor’da Hayrullah Bilazer sarı kart gördü.90+9. Dakikada A.Demirspor’da Yusuf Sarı sarı kart gördü.90+10. Dakikada Yusuf sarı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+11. Dakikada Giresunspor’da Robert Mejla sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig 20.Hafta Maç Sonuçları;