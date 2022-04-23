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A.Demirspor 1 - Trabzonspor 3

  Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. hafta maçında Lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 22:19
A.Demirspor 1 - Trabzonspor 3

A.Demirspor 1 - Trabzonspor 3

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. hafta maçında Lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi.Karşılaşmanın hemen başında 2. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Simon Deli'nin Visca'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirspor'da Simon Deli sarı kart gördü.4. dakikada  Abdülkadir Ömür, penaltı atışını gole çeviremedi. Adana Demirspor kalecisi Muriç topu çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltının tekrarlanmasına karar verildi.7. dakikada penaltı atışını bu kez Bruno Peres kullnadı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.12. dakikada Trabzonspor, Cornelius'un golüyle durumu 2-0 yaptı.Karşılaşnın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. dakikada Trabzonspor, Djaniny'nin golüyle durumu 3-0'a getirdi.75. dakikada Adana Demirspor, Vargas'ın frikik golüyle skoru 3-1 yaptı.86. dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sarı kart gördü.Karşılaşmada Başka gol olmadı ve trabzonspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Visca, A.Ömür, Kouassi, Cornelius

Süper Lig 34. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 34. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 35. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 23.04.2022 22:36
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAdana Demirspor
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