A.Demirspor 1 - Ümraniyespor 0

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Adana Demirspor evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi.Karşılaşmada 6. dakikada A. Demirspor, Kevin Rodrigues ile 1-0 öne geçti.Ümraniyespor'da Antonio Mrsic 17. dakikada sarı kart gördü.A.Demirspor'da Artem Dzyuba 44. dakikada sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı A.Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor karşılaşmaya Antonio Mrsic ve Adel Bettaleb yerine Kartal Yılmaz ve Umut Nayır değişikliği ile başladı.A.Demirspor’da Ardem Dzyuba yerine Mario Balotelli ikinci yarıya değişikliği ile başladı.48. dakikada Ümraniyespor’da Tomislav Glumac sarı kart gördü.

59. Dakikada A.Demirspor’da Benjamin Stambouli ve Birkir Bjamason oyundan çıktılar.Yerine Gökhan İnler ve Younes Belhanda oyuna girdiler.63. dakikada Ümraniyespor’de Metehan Mimaroğlu oyundan çıkarken yerine Onur Ayık oyuna girdi. 72. Dakikada A.Demirspor’da Babajide Akintola yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.Aynı dakikada içersinde Ümraniyespor’da Emir Lenjani yerini Valentin Gheorghe oyuna girdi.

81.Dakikada Henry Onyekuru oyundan çıktı.Yerine Semih Güler oyuna girdi.82. dakikada A. Demirspor’da Kevin Rodrigues sarı kart gördü.83. dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu oyundan çıktı.Yerine Yonathan del Valle oyuna girdi.Karşılaşma Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla A.Demirspor puanını 9 yaparken, Ümraniyespor 1 puanda kaldı.

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Henry Onyekuru, Birkir Bjarnason, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Artem Dzyuba

Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı, Ermir Lenjani, Tomislav Glumac, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Metehan Mimaroğlu, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Allyson Aires dos Santos, Adel Bettaieb, Antonio Mrsic