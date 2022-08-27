Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

A.Demirspor 1 - Ümraniyespor 0

 Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Adana Demirspor evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 23:20
A.Demirspor 1 - Ümraniyespor 0

A.Demirspor 1 - Ümraniyespor 0

   Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Adana Demirspor evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi.Karşılaşmada 6. dakikada A. Demirspor, Kevin Rodrigues ile 1-0 öne geçti.Ümraniyespor'da Antonio Mrsic 17. dakikada sarı kart gördü.A.Demirspor'da Artem Dzyuba 44. dakikada sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı A.Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor karşılaşmaya Antonio Mrsic ve Adel Bettaleb yerine Kartal Yılmaz ve Umut Nayır değişikliği ile başladı.A.Demirspor’da Ardem Dzyuba yerine Mario Balotelli ikinci yarıya değişikliği ile başladı.48. dakikada Ümraniyespor’da Tomislav Glumac sarı kart gördü.

   59. Dakikada A.Demirspor’da Benjamin Stambouli ve Birkir Bjamason oyundan çıktılar.Yerine Gökhan İnler ve Younes Belhanda oyuna girdiler.63. dakikada Ümraniyespor’de Metehan Mimaroğlu oyundan çıkarken yerine Onur Ayık oyuna girdi. 72. Dakikada A.Demirspor’da Babajide Akintola yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.Aynı dakikada içersinde Ümraniyespor’da Emir Lenjani yerini Valentin Gheorghe oyuna girdi.

   81.Dakikada Henry Onyekuru oyundan çıktı.Yerine Semih Güler oyuna girdi.82. dakikada A. Demirspor’da Kevin Rodrigues sarı kart gördü.83. dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu oyundan çıktı.Yerine Yonathan del Valle oyuna girdi.Karşılaşma Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla A.Demirspor puanını 9 yaparken, Ümraniyespor 1 puanda kaldı.

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Henry Onyekuru, Birkir Bjarnason, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Artem Dzyuba   

Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı, Ermir Lenjani, Tomislav Glumac, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Metehan Mimaroğlu, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Allyson Aires dos Santos, Adel Bettaieb, Antonio Mrsic 

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporÜmraniyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayern München 1 - Mönchengladbach 1
Bayern München 1 - Mönchengladbach 1
Arsenal liderliğini sürdürdü
Arsenal liderliğini sürdürdü
F.Karagümrük 4 - MKE Ankaragücü 1
F.Karagümrük 4 - MKE Ankaragücü 1
Manchester City'den müthiş geri dönüş
Manchester City'den müthiş geri dönüş
Manchester United kazanmaya devam ediyor...
Manchester United kazanmaya devam ediyor...
Gaziantep FK 5 - Antalyaspor 2   
Gaziantep FK 5 - Antalyaspor 2   
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarda
Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarda
Jorge Jesus: Hem kalitemizi ortaya koymak hem de kazanmak güzeldi
Jorge Jesus: Hem kalitemizi ortaya koymak hem de kazanmak güzeldi
Sivasspor 0 - Malmö 2
Sivasspor 0 - Malmö 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim